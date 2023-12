Layla Cordero comemorou a formatura em Medicina ao lado dos pais; wedding planner foi da Tulle

Formatura

Layla Cordero comemorou a formatura em Medicina ao lado do pai José Antonio e dos irmãos Fernanda, Fernando e Soraya. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Blur Fotografia)

15 anos

Anna Laura Martins ganhou linda festa de 15 anos em Belém. Um presente dos pais Vanessa e Hilson Júnior Martins. (Romulo Silva)

Debutante

Fernanda Miranda ficou deslumbrante no ensaio de 15 anos. As fotos foram feitas no Theatro da Paz, em Belém. (CasalMarques)

COP 28

O jornalista Alan Cativo, sócio-diretor da Temple Comunicação, e a advogada paraense Isabela Morbach representaram o Instituto Bem da Amazônia na COP 28 em Dubai. (Divulgação)

Aniversário

O escritório de advocacia Andrade e Côrtes, de Kristofferson Andrade e Nádia Côrtes, completa 20 anos, com jantar especial, hoje (14), no restaurante Privilége Restô. (Divulgação)

Homenagem

A gestora Paula Castilho retornou de Florianópolis, onde foi uma das homenageadas no evento Mulheres Wow, que reconhece e valoriza o empreendedorismo feminino. (Divulgação)

Sustentabilidade

A especialista em estrutura e descarbonização, Natascha Schimtt, participa hoje (14) de um encontro promovido pelo movimento AMPLA, em Belém. (Divulgação)

Beneficente

No próximo dia 23 de dezembro, a Perau Produções, produtora independente, encerrará o ano com um evento especial na Kaza Mazé, a partir das 15h. Em parceria com a ONG Arte pela Vida, que há mais de 25 anos luta em prol das pessoas que vivem com HIV/AIDS, a Perau convida o público a participar desse momento único, que promete unir música, arte e solidariedade.

Gestão

Renata França é a nova superintendente do Shopping Metrópole Ananindeua. Há quase uma década no time Shoppings Sá Cavalcante, Renata já soma mais de 16 anos de experiência em gestão de shopping center e, agora, retorna a Ananindeua no comando do Shopping Metrópole Ananindeua, onde atuou como gestora financeira.

Restauração

As atividades da primeira etapa da equipe do restauro da Basílica Santuário de Nazaré avançaram em Belém. De acordo com a arquiteta da equipe, Ísis Ribeiro, os trabalhos estão concentrados nos reparos na pintura, limpeza e conservação no teto das capelas e forro de madeira.O projeto de restauro do santuário conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de incentivo à cultura.

Árvore Solidária

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em parceria com o Shopping Pátio Belém, promove a ação Árvore Solidária, na qual crianças assistidas depositam cartas para serem adotadas pelos clientes do shopping. As doações podem ser feitas até o dia 17 deste mês em um stand localizado no 2º piso do shopping. A entrega dos presentes com a presença do Papai Noel ocorrerá no dia 22 de dezembro.

Solidariedade

A Coopernorte, realizou mais uma edição do "Projeto Natal Solidário". O evento, que já se tornou uma tradição anual, levou a alegria e o encanto do Natal para mais de 650 crianças nas cidades de Paragominas e Rondon do Pará. Além disso, também foram beneficiadas pessoas idosas da Casa de Repouso São Vicente de Paulo, em Paragominas.