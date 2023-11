Casamento

Junior Fecuri e Paula Arcoverde se casaram em uma linda cerimônia na Casa Mia, em Belém. A organização da festa foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Blur Fotografia)

União

O empresário Eduardo Salgado e a jornalista Renata Maciel se casaram em uma cerimônia civil na capital paraense. (Romário Freitas)

Wedding

Augusto Soares e Priscylla Oliveira se casaram em uma belíssima cerimônia, em Belém. A beleza da noiva foi do salão Junior Fiel RG. (Blur Fotografia)

Lua de Mel

Os médicos paraenses Antônio Bentes de Figueiredo Júnior e Loyane Leitão se casaram em São Paulo.O casal curte agora lua de mel na Grécia e na Itália. (Divulgação)

Internacional

A cantora Viviane Batidão e o noivo Hugo curtiram alguns dias de férias na Europa. Ela fez um show em Paris e depois o casal foi conhecer a famosa Torre Eiffel. (Divulgação)

Reeleição

A engenheira civil Adriana Falconeri foi reeleita presidente do CREA-PA, para o triênio 2024-2026. Adriana é funcionária concursada do CREA-PA há mais de 12 anos. (Handley Silva)

Natal

A Assembleia Paraense realiza amanhã (24) o Natal das Luzes, um evento cheio de magia, beleza e encantamento. Será no Deck 360º, na sede campestre, a partir das 19h.A programação terá animadores e muitas brincadeiras para as crianças.Também haverá apresentação do Coral AP, pocket show natalino e a tão aguardada chegada do Papai Noel.

Iluminação

E nesta sexta-feira, dia 24, acontece a inauguração das luzes que iluminarão o centenário Hospital Dom Luiz I, da Beneficente Portuguesa, no bairro do Umarizal, em Belém. Será às 18h, com a presença da diretoria do hospital e convidados.

Teatro

A Liga do Teatro traz muito humor em seu novo espetáculo "Autocrítica". São duas apresentações nos dias 25 e 26 de novembro, às 19h, no Teatro Waldemar Henrique - Praça da República. Ingressos à venda pelo Sympla. A peça mistura irreverência e profundidade, proporcionando ao público reflexões sobre as complexidades da condição humana.

Confraternização

Marcus Vinicius Franco, Presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Pará (ADPEP), recebe nesta quinta-feira (23), no Restô do Porto, as defensoras e defensores públicos do Pará aposentados para o tradicional almoço promovido pela ADPEP. O encontro anual é super aguardado.

Empresarial

A multinacional brasileira Alubar figura na 317ª posição entre as maiores empresas do Brasil segundo o ranking Valor 1000, do jornal Valor Econômico. É a 4ª vez que a empresa está entre as 500 maiores do país. Além disso, no setor de Eletroeletrônica, a Alubar é a melhor das regiões Norte e Centro-Oeste e a 3ª maior do país.