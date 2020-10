Jornalista Pedro Andrade grava documentário para TV americana no Pará

Festival

A cantora Zélia Duncan e o cantor paraense Arthur Nogueira farão o show de abertura do Festival Se Rasgum TV Show, no próximo dia 14 de novembro, pelo canal do evento no Youtube. Prestes a completar 40 anos de carreira, Zélia Duncan voltou a se dedicar a composição o que acabou rendendo dois discos de inéditas. O 15º trabalho solo da artista batizado de “Tudo é um” (2019), marca o retorno da cantora fluminense de volta ao trilho pop folk engajado que marcou o início da trajetória na música.

Curso

O casal Gretchen e Esdras de Souza serão facilitadores no Curso Barra de Access que será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no auditório do Síntese Plaza, em Belém. Nas aulas eles prometem ensinar ferramentas e técnicas para criar mudança em qualquer área da vida. Segundo Esdras, as barras são trinta e dois pontos na cabeça onde estão armazenados todos os pensamentos e ideias. Quando elas são ativadas é possível receber e criar experiências completamente novas, permitindo que hábitos, crenças limitantes, emoções e pontos de vista sejam libertados.

Solidariedade

O Comitê Arte pela Vida, que há 24 anos luta em prol de pessoas que vivem com HIV/AIDS na grande Belém, deu início a arrecadação de cestas básicas para Campanha de Natal 2020. Quem puder ajudar pode fazer a entrega na Travessa

Trav Rui Barbosa, 1023, entre José Malcher e Boaventura da Silva, no bairro de Nazaré, em Belém. É de segunda a sexta, de 9 às 18h. Quando vc for doar pode gravar um vídeo e postar nas redes sociais para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo ato de solidariedade.

Alimentação

Seguindo todos os critérios de prevenção contra o novo Coronavírus, o Restaurante Popular de Belém, voltou às atividades presenciais após seis meses funcionando apenas com a distribuição de marmitas à população. O restaurante, fica localizado na Rua Aristides Lobo, no bairro da Campina. De 10h às 11h o atendimento é exclusivo para prioridade, depois desse horário os demais clientes são autorizados a entrar no local. A refeição custa apenas R$2,00.

POUCAS&BOAS

- O Diretor Executivo da NTW Belém Centro e Professor Universitário, Luiz Paulo Guedes, concluiu o Mestrado Profissional em Ciências Contábeis na na FUCAPE School Business.

- Os cirurgiões-dentistas que completaram 70 anos de idade ou 25 anos de exercício profissional foram homenageados ontem pelo Conselho Regional de Odontologia.

Reunindo poucas pessoas, como manda o figurino nesses tempos de pandemia, a médica Elisa Alves ganha chá de bebê no próximo dia 30.

- Vânia Maria Batista Sarmanho concluiu o Mestrado na UEPA tendo como tema: “ As brincadeiras no recreio. Ações volitivas nos textos escritos por crianças do terceiro ano do ensino fundamental”.

- Será no próximo dia 3 de novembro, no Boteco La Monte, em Belém, a apresentação dos candidatos paraenses ao Concurso Musa e Mister Brasil 2021. A coordenação é de Ernesto Dias.

Ensaio

Henrique Araújo e Juliana Fernandes escolherem o Parque da Residência, em Belém, para romântico ensaio fotográfico (Albert Miller)

Live Show

O famoso dançarino paraense Jonathan Feio vai comemorar 40 anos com live show beneficente nesta quarta-feira, dia 28, no canal do Youtube. (Divulgação)

Beleza

A Miss Brasil Teen Universe Monã Vianna foi estrela de editorial de moda na praia do Atalaia, em Salinas. A produção foi de Diogo Carneiro. (Antonio Kaio)

Televisão

O jornalista Pedro Andrade gravou parte de um documentário para rede de TV americana Vice aqui no Pará. A exibição vai acontecer em março de 2021. (Reprodução/Instagram)

Dermatologia

A médica paraense Catarina Chaves foi aprovada para ser Membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. (Divulgação)

15 anos

Larissa Vieira está nos preparativos para festa de 15 anos que acontece no mês que vem. O book glamouroso já foi garantido. (GQ Estúdio)

Pré-Wedding