Jornal O Liberal comemora o Dia do Mídia com a presença de destaques da comunicação

Dia do Mídia

O Jornal O Liberal realiza nesta quinta-feira, dia 27, o Mídia Festival Experience 2024, em comemoração do Dia do Mídia. O evento vai reunir presenças ilustres e renomados profissionais do ramo da comunicação no hall da sede do jornal, a partir das 19h, no bairro do Marco, em Belém.



Portal

Christiane Araújo e Flávia Melo lançaram o www.vivamaiscinquenta.com, portal sobre saúde, comportamento e longevidade, voltada para a turma 50+.

Eleições

Os Promotores de Justiça Samir Dahas e Fabia Fournier são os candidatos a Presidente e Vice-presidente, respectivamente, da Chapa União e Independência que está concorrendo para as eleições de Diretoria da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP) para o triênio 2024/2027. As eleições vão ocorrer nesta sexta-feira, dia 28 de junho.

Visita

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, Sebastião de Oliveira Campos, recebeu a visita do Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. O Sesc no Pará apresentou o que vem desenvolvendo para a COP 30, evento que será um marco para o desenvolvimento sustentável. O encontro foi importante para firmar um movimento de cooperação entre as partes.



Confraria

Depois do sucesso do último Level Jazz Club, que teve como atração o multi instrumentista Luiz Pardal, o bistrô da Braz abre espaço, nesta quinta, para a reunião da confraria feminina Delas com o tema "Vinhos para o Verão".

Festa Junina

Foi um sucesso o Arraiá da Sintra, promovido pela influenciadora Thays Sintra, no NaBêra, em Belém. Teve até casamento real na festa. Na foto, Thays, com os noivos Henrique e Natasha.

A influenciadora Thays Sintra com os noivos Henrique e Natasha (Foto: Divulgação)

Arraiá

Claudemir, Mayara, Natasha, Janio, Marcio, Katia, Andrey e Thalita se divertiram no Arraiá da Sintra, em Belém.

Os convidados do Arraiá da Sintra entraram no clima junino e foram a caráter para curtir o arrasta-pé no NaBêra (Foto: Divulgação)

Manto

A estilista Letícia Nassar será uma das responsáveis pela confecção do Manto de Nossa Senhora de Nazaré no Círio deste ano.

Um dos ícones da maior festividade católica do País, o manto de N. Sra. de Nazaré terá como uma das confeccionistas a estilista Letícia Nassar (Foto: Divulgação)

Disputa

Os promotores de Justiça Samir Dahas, Fabia Fournier, Márcio de Faria, Adriana Passos, Lucinery Resende, Pedro Bassalo e Sinara Bruyne integram a Chapa União e Independência na disputa pela diretoria da Ampep.

Integrantes da Chapa União e Independência, que disputa a diretoria da Ampep (Foto: Divulgação)

15 anos

Yasmin Machado, filha do Cel. Machado e Yara, comemora 15 anos ao lado de amigos e familiares em Belém.

A bela Yasmin Machado fará o seu debut em alto estilo, reunindo familiares e amigos (Foto: Fabio Pina)

Aniversário

A advogada Vivianne Saraiva Brito vai festejar idade nova, nesta sexta-feira, 26, no Capital. Na foto, ela e o marido, o advogado Tiago Brito.

Viviane Saraiva vai reunir amigos para celebrar mais um ano de vida (Divulgação)