Casamento

João Carlos Serique e Georgia Noronha casaram em uma linda cerimônia na praia do Pajuçara, em Santarém, no Oeste do Estado. (Divulgação)

Moda

A super model Alessandra Ambrósio e a estilista Patricia Bonaldi lançaram a segunda coleção-cápsula global da marca PatBO. (Divulgação)

Comemoração

Os diretores do Grupo Líder, João Augusto e Oscar Rodrigues, ao lado da presidente da Fumbel, Inês Silveira, durante o coquetel em comemoração aos 30 anos do Castanheira Shopping. (Divulgação)

Bday

Sâmilly Campos Gomes comemorou idade nova cercada de amigos na capital paraense. Ela se forma em Medicina este mês. (Divulgação)

Música

A cantora Zaynara, natural de Cametá, é a nova revelação do Beat Melody. Ela será uma das atrações do Psica Festival, em Belém. (Damasceno.Art)

Aniversário

O empresário Moisés Mendes ganhou festa de aniversário em Marituba. O evento reuniu amigos e familiares. (Divulgação)

Festival

O Lendário Rubi, Mega Príncipe Negro, Nazaré Pereira, Mateus Aleluia e Amazônia Jazz Band estão entre as atrações da abertura do Festival Psica 2023. Será no dia 15, na Cidade Velha, com toda a estrutura de luz, som e efeitos especiais grifados pela equipe de Jefferson Goldenberg. O evento é gratuito.

Prêmio

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará alcançou o Selo Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2023. Na categoria Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará atingiu a porcentagem de 92, 8% de cumprimento das Metas Nacionais e Específicas do Poder Judiciário no ano de 2023. Foram avaliados os quesitos de Governança, Produtividade, Transparência, Dados e Tecnologia.

Livros

O escritor e poeta Edson Coelho de Oliveira lança hoje (7), cinco livros, no Centro Cultural Boiuna.São dois livros de poemas; um de microcontos; um de notas críticas sobre grandes autores da literatura; e um com três contos longos sobre sexo.O lançamento vai ser com uma live, a partir das 21 horas. Os convidados poderão recitar poemas.

Dança

Uma fascinante viagem cultural que revela Belém do Pará como um verdadeiro tesouro de histórias, tradições e encantos únicos. Esta é a proposta do espetáculo de dança “Belém, Um Mosaico de Marias”, que chega ao Theatro da Paz no próximo dia 10 de dezembro, às 19h, apresentado pelo Espaço de Dança do Grêmio Português. Os ingressos já estão disponíveis no site ticket fácil e bilheteria do teatro.

Literatura

Autores jovens e adultos de romances e contos de terror, suspense, policial e ficção científica terão oportunidade de publicar obras sem custos por meio de edital nacional, lançado no dia 04/12. Os livros serão editados pela editora Folheando, publicados no novo selo, “Arrepio”, e co-editados pela Crypta Books, destinada a reunir obras dessa categoria.