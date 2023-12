15 anos

Isadora Rodrigues fez 15 anos e celebrou na Estação das Docas em festa badalada ao lado dos amigos e da grande família que forma o Grupo Líder. (@luetillaestudio)

Comemoração

A aniversariante Isadora Rodrigues ao lado do irmão João Rodrigues e da cunhada Laura Rodrigues na linda festa de 15 anos em Belém. (@luetillaestudio)

Aniversário

A influenciadora e ex-BBB paraense, Mirla Prado, festejou aniversário ao lado do marido Erick, em Nova York, nos EUA. (Divulgação)

Show

Neste sábado, dia 23, o cantor Nattan promete cinco horas de show, no "Dasmantelo", no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Selo da Bis Entretenimento. (Divulgação)

Natureza

O modelo e influenciador Murilo Dias veio a Belém para curtir o Festival Psica e ficou encantado com a Ilha do Combu. (Divulgação)

Homenagem

André Tavares recebeu o título de Engenheiro do ano de 2023. Na foto, ele ao lado dos engenheiros Haroldo Costa Bezerra e Antônio Massoud Salame. (Divulgação)

Patrocínio

Com o objetivo de fomentar a cultura, fortalecer a economia criativa, valorizar patrimônios, democratizar o acesso e incentivar diferentes expressões artísticas brasileiras, o Instituto Cultural Vale vai patrocinar 175 projetos culturais em 2024 em todo país. Um investimento total de R$ 221,7 milhões via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. O Arte Pará, em Belém, será um dos contemplados.

Solidariedade

O Instituto Ação Pensando Bem realizou ontem (20) uma grande ação social que distribuiu comida, lençóis e material de higiene a pessoas em situação de rua, em Belém. O Mutirão de Natal contou com apoio do TerPaz do Governo do Pará, administrado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e percorreu os bairros da Campina e São Braz.

Música

Nesta sexta-feira, 22, chega às plataformas de audiovisual e streaming “Disco-Vivo”, novo projeto multimídia do músico e cantor Bruno Benitez. O projeto foi contemplado no edital “Prêmio FCP de incentivo à Arte e Cultura 2023”, organizado pela Fundação Cultural do Pará. O álbum traz tanto músicas inéditas quanto releituras de músicas que integram seus discos anteriores.

Engenheiro do Ano

Uma festa para mais de 200 pessoas no salão nobre da centenária sede do Clube de Engenharia do Pará (CEP), dia 13, marcou a festa de Engenheiro do Ano de 2023, título que coube ao engenheiro André Martha Tavares, tendo os engenheiros Haroldo Costa Bezerra e Antônio Massoud Salame como Destaque Científico e Emérito Mestre, respectivamente.

Apoio a cultura

A TIM recebeu o selo “Parceiro da Cultura – Empresa Parceira da Cultura no Pará” pelos investimentos que a operadora fez, no Pará, em projetos culturais por meio da Lei Semear, ao longo de 2023. O reconhecimento vem do Governo do Pará, a partir dos projetos desenvolvidos pela Fundação Cultural do Pará e a Secretaria Executiva do Programa Estadual de Incentivo à Cultura - SEMEAR.