Implementação do 5G no Brasil completa um ano com mais de 10 milhões de acessos no país

Casamento

Amanda Maués e Francisco Júnior escolheram o Complexo Feliz Luzitânia, em Belém, para as fotos do Pré-Wedding. O casamento será no mês de novembro. (s3afotografia)

Wedding

Marcela Septimio e Gustavo Zavarize tiveram como cenário do book de Pré-Wedding, uma linda fazenda em Goianésia. O casamento será em Ulianopolis no mês de setembro. (Ubirajara Bacelar)

Encontro

O Conselheiro do TCE/PA Cipriano Sabino, o presidente da Frente Parlamentar, Deputado Celso Sabino e o presidente da Atricon, Cezar Miola, em recente encontro na capital paraense. (Divulgação)

Mister

O paulista Henrique Martins está representando o Brasil no concurso Mister Supranational, na Polônia. A disputa é pelo título de homem mais bonito do mundo. (Divulgação)

Moda

Jaqueline Pimentel participou de ensaio fotográfico de moda em Belém. O cenário foi um terraço no bairro do Umarizal. (Albert)

Internacional

A jovem Emanuele Amorim ganhou de presente de aniversário de 14 anos uma viagem para visitar o parque da Disney, em Orlando-Flórida, nos EUA. (Divulgação)

Teatro

Nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho, sempre às 20 horas, no teatro Waldemar Henrique, o Grupo de Teatro Palha apresenta o espetáculo Batista em Corpo e Fúria com entrada franca.O espetáculo conta a história de Batista Campos, figura central do movimento denominado Cabanagem, a maior revolta popular do Brasil no período regencial

5G

A implementação do 5G no Brasil está completando um ano e já contabiliza mais de 10 milhões de acessos no país. Para os brasileiros, a tecnologia da quinta geração de redes móveis está facilitando o dia a dia, principalmente dos que precisam de internet com qualidade para produzir. Isso porque o 5G é até 10 vezes mais rápido que o 4G e permite o compartilhamento de dados em tempo real.

Cultura

O Banco da Amazônia promove a 3ª Mostra Cultural dos Empregados no dia 11 de julho. A exposição celebra os 81 anos de existência da instituição por meio da arte. A mostra destaca a grande variedade de culturas, povos, línguas, costumes, organizações sociais e espiritualidades. A mostra ficará disponível no Espaço Cultural do Banco, na Avenida Presidente Vargas. A vernissage será às 18h30.

Lançamento

A cantora e compositora paraense Lanara lança hoje (10), o segundo álbum autoral “Dói tudo aqui dentro”. Com sonoridade eclética, que aposta no R&B com elementos da música brasileira, regional e latina, o disco traz cinco faixas que passeiam pelas diferentes etapas de um relacionamento amoroso. O projeto conta, ainda, com produção musical e beats de Raikage, conterrâneo de Lanara no sudeste do Pará.

Seminário

A Universidade Federal da Amazônia Tocantina está cada vez mais próxima de se tornar realidade. Sob a gestão da professora Lucilena Gonzaga, os debates para a criação da UFAT foram retomados no Seminário de Desenvolvimento que reuniu movimentos sociais, gestores públicos, parlamentares, pesquisadores, professores e comunidade estudantil para a luta em defesa de uma universidade no Baixo –Tocantins.