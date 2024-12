'Império Romano' é reconhecido Patrimônio Imaterial Cultural do Pará

Cultura

Nos dias 21 e 22 de dezembro, o distrito de Novo Horizonte, em Ipixuna do Pará, recebe a 3ª edição do Mix Cultural Ipixunense. O evento gratuito reúne artistas locais e regionais em uma programação diversificada de música, dança, teatro e literatura. O evento promete movimentar a comunidade com desafios criativos entre as equipes.



Inclusão

42 artistas com deficiência intelectual e múltipla embarcam no dia 9 de dezembro para o XII Festival Nacional Nossa Arte, promovido pela Apae Brasil, que será realizado na ExpoMag até o dia 12, no Rio de Janeiro. Por meio das linguagens artísticas, o evento busca despertar uma mudança de postura na sociedade brasileira, promovendo a plena inclusão.

Exposição

O Arte Sesc chega em Belém para a Etapa Regional 2024. Com curadoria de Marisa Mokarzel e Pablo Mufarrej , a exposição “Amazônias: Paisagens e Vivências” apresenta os trabalhos dos artistas Luciana Magno, Igor Oliveira e Octávio Cardoso, no Sesc Ver-o-Peso. A abertura será hoje (5) às 19h, com entrada franca. A visitação seguirá até 5 de março de 2025.

Dança

A Escola de Danças Clara Pinto irá apresentar o espetáculo “Le Corsaire”, um Ballet de Repertório, baseado no poema do Lord Byron. A apresentação será no Theatro da Paz, nos dias 14 e 15 de dezembro, tendo como convidado o bailarino Leon Lenain.



Patrimônio

O Bloco Recreativo Carnavalesco Líbero-Musical e Anti Fóbico "Império Romano" foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), por meio do projeto de Lei Nº 600/2023, proposto pela deputada Lívia Duarte (PSOL).

Casamento

Jullyane Figueiredo e César Tadeu se casaram em uma linda cerimônia na Igreja do Carmo, em Belém. O cerimonial foi de Alessandra Melo.

(Naviar Fotografia)

Wedding

Com cerimônia realizada na Maison Blue, Geovana Santos e Pedro Mariano se casaram em cerimônia civil em Belém.

(Pedro Mariano)

15 anos

Laura Cunha ganhou uma linda festa de 15 anos no Privilege Restô, no último domingo, na capital paraense.

(Divulgação)

Sucesso

O síndico profissional Arthur Júnior comandou com sucesso o I Congresso de Sindicos em Belém. Na foto, ele com a esposa Suzany Santana, advogada e palestrante do evento.

(Divulgação)

Premiação

A Marmobraz promove no próximo dia 12 de dezembro, a maior premiação do segmento da arquitetura, designer, engenharia e da construção civil do Pará.

(Divulgação)

Conquista

A Temple Comunicação recebeu, em São Paulo, o Prêmio Jatobá na categoria case regional Norte com a campanha “Pará, O Amor Flui Aqui”, feita para O Boticário.

(Divulgação)

Congresso

A empresária e acadêmica de Biomedicina Emanuelle Costa Pena participou do Congresso de Harmonização, BGExperience 2024, em São Paulo.

(Divulgação)