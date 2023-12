Casamento

Igor Fonseca e Luiza Fonseca casaram em uma belíssima celebração na Basílica Santuário de Nazaré. O wedding Planner foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Blur Fotografia)

Niver

A artista plástica e diretora comercial de O Liberal, Rose Maiorana, festeja idade nova hoje (30), com festa entre amigos e familiares, em Belém. (Divulgação)

Aniversário

Felipe Oliveira festejou 21 anos com festa badalada do Gabinete Room, em Belém. Na foto, ele a mãe, a médica Franciheli Oliveira. (CasalMarquesFotografia)

Música

A DJ e cantora Marina Morais lançou o primeiro single da carreira. A música "Não Sei Mais" agradou bastante os fãs da artista. (Alle Peixoto)

Internacional

O ex-BBB Hadson Nery curte temporada na Espanha e aproveitou para acompanhar uma partida do campeonato europeu no Olympic Stadium de Barcelona. (Divulgação)

Livro

Os advogados Giusepp Mendes e Denise Mendes lançam no próximo dia 13 de dezembro no Palacete Faciola, em Belém, o livro "Direito Público e Suas Transversalidades".(Divulgação)

Dança

A paraense Mi Abinader apresentou o espetáculo "Sonho de Bailarina", no Rio de Janeiro. Foi sucesso de público, com teatro lotado. (Divulgação)

Cultura

A 49ª edição do Circular, neste domingo, dia 3 de dezembro, celebra os 10 anos do projeto. A programação se estende das 8h às 20h, nos três bairros históricos de Belém – Cidade Velha, Campina e Reduto. Está extensa, festiva, empreendedora, cultural e criativa, vocês vão ver. Tem show de Lia Sophia e muitas opções para adultos e crianças.

Aniversário

Nesta quinta, dia 30, o Castanheira Shopping comemora aniversário de 30 anos e vai celebrar a data com um coquetel, a partir das 19h. A noite de celebração também vai inaugurar uma exposição, que contará a trajetória de três décadas do shopping.

Música

Escrita desde 2019, Bad Bitch, que também nomeia o segundo álbum da carreira de Nic Dias, é a aposta da artista para uma nova fase. O álbum “Bad Bitch” tem o patrocínio do edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Festival MANA, Festival Psica, Mestras do Pará, Nação Ogan e Sumano MC.

Prevenção

A oncologista Paula Sampaio lembra que a campanha Dezembro Laranja foi criada para combater o tipo de câncer de maior incidência no mundo. A radiação solar sem proteção é responsável por 90% dos casos diagnosticados e, mesmo assim, 63% dos brasileiros não usam nenhum tipo de proteção solar, como aponta pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Comemoração

Os 80 anos do Movimento Focolares serão comemorados neste domingo, dia 3 de dezembro, no auditório David Mufarrej, da Unama-Alcindo Cacela, em Belém. A programação começa às 9h, com a celebração de uma missa. E segue até 12h. O grupo foi fundado por Chiara Lubich, em 1943 em Trento, na Itália. E está presente em 180 países.