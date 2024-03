Idade nova, formatura, exposição, ação de justiça e muito mais na coluna

Exposição

A nova edição da exposição “Amazônia Líquida”, da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, abre hoje, dia 5, a partir das 19h, no Castanheira Shopping.No total, serão 28 obras, que trazem o dia a dia da vida na Amazônia ribeirinha. A mostra seguirá até o dia 14 de abril, no horário de funcionamento do shopping, de 9h às 22h.

Arquitetura-I

Dois engenheiros paraenses reúnem tradição e inovação com o projeto "Pallas". A iniciativa valoriza a arquitetura amazônica e é resultado de uma imersão com carpinteiros ribeirinhos. Técnicas e conhecimentos foram compartilhados para fortalecer a cultura da carpintaria nas ilhas de Belém e gerar renda para os mestres.

Arquitetura-II

O projeto levou designers reconhecidos no Brasil para conhecer o trabalho dos carpinteiros e o encontro resultou na criação colaborativa de móveis amazônicos, sob a direção criativa da Guá Arquitetura. As obras foram selecionadas para serem expostas em uma das maiores feiras de design do Brasil, entre os dias 14 e 22 de Março - a Design Week, em São Paulo.

Mulher

O TJE realiza no próximo dia 10 de março, na Praça da República, a partir de 8h, a ação Justiça e Cidadania por Elas, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O evento faz parte da programação da 26ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, campanha nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher realizada pelo Judiciário brasileiro.



Carimbó

Neste domingo, dia 10, os artistas e ativistas do carimbó raiz estarão promovendo uma grande roda da música patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Será na Feira do Açaí, a partir das 16h. O grupo Zimba da Capital, Mestre Cuité Marambaia e Priscila Cobra e demais convidados estarão cantando, tocando e botando todo mundo para dançar.

Exposição

(Divulgação)

A abertura da exposição "Amazônia Líquida", da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, foi um sucesso no Castanheira Shopping, em Belém. O público pode conferir até o dia 14 de abril.

Viagem

(Foto: Divulgação)

A cantora Julia Passos curtiu temporada de férias em Curaçao, a famosa ilha holandesa no Caribe. A novidade é que ela voltou noiva da viagem.

15 anos

Legenda (Foto: Ubirajara Bacelar)



Isadora Cordovil festeja 15 anos no próximo dia 14 de março. A missa será na Igreja de Santo Alexandre, seguida de um jantar.

Mercado Imobiliário

(Foto: Divulgação)



Os sócios da MB Capital, Márcio Bellesi e Tadeu Tremura, comemoraram com luxuoso jantar a entrega do celebrado Porto Quality, no bairro de Nazaré, em Belém.

Formatura

(Foto: Divulgação)

Oleyne Kerollin Lima comemorou a formatura no Curso de Enfermagem com festa entre amigos e familiares em Belém.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

Fernanda Barbosa Figueiredo comemorou idade nova, ontem (6), ao lado dos pais Maurício e Ana e da irmã Camilla, na capital paraense.