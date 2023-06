Casamento

Camila Farinha e Alexandre Bonna, casaram em uma bela e intimista cerimônia para familiares e amigos mais próximos na capital paraense. (Bruno Miranda)

Dia do Mídia

A Diretora Comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, comandou ontem (21) a festa do Dia do Mídia, no Hall do Jornal O Liberal. (Divulgação)

Moda

O marinheiro mercante Augusto Didier Canto participou de ensaio fotográfico de moda na capital paraense. (Albert)

15 anos

A modelo Maria Eduarda brilhou no book de 15 anos. O cenário foi um lindo casarão no Centro Histórico de Belém. (Amanda Triz)

Festival

O cantor Gustavo Mioto é uma das atrações do Verão Sal Pé na Areia, no mês de julho, em Salinas. O show será no dia 21 de julho. (Divulgação)

Férias

Os irmãos Breno Cardoso e Edael Júnior curtiram temporada de férias em Portugal e Inglaterra. Na foto, os dois no centro de Londres. (Divulgação)

Cinema

O colunista de O Liberal, Ismaelino Pinto, e a atriz Zezé Mota, nos bastidores do Festival de Cinema de Vitória. (Divulgação)

Mídia-I

O Dia do Mídia foi comemorado ontem, dia 21, em um coquetel no Hall do Jornal O Liberal, com as agências parceiras do Grupo Liberal. Durante o evento foi apresentado o projeto Conexão Mercado, que reúne videocast, coluna no impresso e ações de relacionamento. Os convidados também puderam participar de um Talk Show mediado pela colunista Bel Soares.

Mídia-II

O Talk Show contou com a participação de brilhantes nomes da Comunicação Paraense: Orly Bezerra (Griffo), Érika Horiguchi (Gamma), Chris Portilho (Agencia Temple), Cesar Paes Barreto (CA), Lucas Barros (Voxxi) e Joyce Cursino (influencer). O coquetel em homenagem ao Dia do Mídia teve ainda show da cantora Aline Alves. A noite de networking foi um sucesso.

Prêmio

Em reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade na área da saúde mental, as fundadoras da Clínica Médica Voo de Liberdade, Mônica Azevedo e Jully Reis, receberam o prêmio “Mulheres que brilham”, idealizado pelo Conselho Especial de Eventos dos Estados do Pará e Amapá. A homenagem aconteceu na Jucis Recepções e também premiou personalidades masculinas com o trofeú “Homens de Expressão”.

Antirracismo

Belém é a primeira cidade da região Norte a instituir um Estatuto de Igualdade Racial. Para marcar essa luta, a prefeitura lançou a campanha “Tamo junto contra o racismo”. O filme que está sendo exibido nas emissoras de TV, foi assinado pela agência Gamma. A direção de criação é de Ricardo Amado, com criação de Rodrigo Batinga e Cáscio Melo, produção da 3D e direção de Zé Paulo Vieira da Costa.

Educação

Larissa Sato e Douglas Gomes inauguraram em Belém a primeira Edutech House do Brasil. O local é super moderno, tem inclusive uma pequena galeria de artes, além de integrar várias atividades em um só lugar e está estruturada em 6 Clubes: de Aprendizagem, de Linguagens, de Robótica, de Ciências, de Autoconhecimento e de Empreendedorismo.