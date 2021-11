Grupo Caixotes estreia na próxima sexta-feira o espetáculo 'Entrelinhas' em Belém

É LACRE

O Grupo Caixotes estreia na próxima sexta-feira (19), às 19h, o espetáculo "Entrelinhas", na sala preta da Casa de Artes Tiago de Pinho, em Belém. Na foto, o elenco da peça. (Viktor Ayan)

MUITOS LIKES

Casamento: Natasha Cruz e Omar Freire oficializaram a união em cerimônia religiosa na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A noiva teve beleza assinada pelo Salão Junior Fiel RG. (Blur Fotografia)



Weddind

Erick Taufner e Lorenna Silva casaram em belíssima cerimônia na Fazenda Vila Martins, em Benevides. O wedding planer foi da Tulle Assessoria de Eventos. (CF Fotografia)

Sociedade

A noiva Natasha Cruz, o Make-up Artist & Stylist Junior Fiel e a mãe da noiva Andréa Cruz, em festa de casamento que movimentou a capital paraense. (Divulgação)

Show

Rafael Marques e Bruna Pezzin Paulucio curtiram show da Turma do Pagode, em Belém. (Bruno Menezes)

Parceria

Rose Maiorana, Diretora do Grupo Liberal, e sua assessora de imprensa e colunista de O Liberal.com, Bel Soares, em reunião de planejamento de mídia. (Divulgação)

Reconhecimento

O presidente da Assembléia Paraense, Paulo Storino, comemorou a conquista da “Placa Top 100 de Ouro”, “Troféu Inspiração” e “Prêmio Fenaclubes 2021” ao clube paraense. (Divulgação)

Novidades

A TV Liberal reuniu ontem (3), no restaurante A Forneria, em Belém, representantes do mercado publicitário, onde apresentou o site de negócios da TV Liberal (negociostvliberal.com.br), o novo É do Pará, spoiler sobre o Sons do Pará 2021, além das duas novelas inéditas no mês de novembro. Uma delas é “Um Lugar ao Sol”, com Cauã Reymond.

Dinossauros

Evento drive-in Jurassic Safari Experience traz dinossauros para o estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará entre os dias 03 a 05 de dezembro. Sem precisar sair do carro, os visitantes conferem um show com mais de 50 réplicas animadas de dinossauros em tamanho real que irão realizar performances em volta dos carros.

Teatro

O Grupo Experiência apresenta dias 13 e 14 de novembro o espetáculo “Pensão da Cotinha”, no Teatro do Sesi, em Belém. A peça é baseada em texto escrito por Raimundo Mario Sobral . A direção é de Geraldo Salles. No 13 a peça começa às 21h e dia 14 às 19h. Ingressos na bilheteria do teatro e no site eventim.com.br

Prêmio

A Hydro foi a grande vencedora da etapa Norte/Nordeste do Prêmio Aberje 2021, levando a premiação em quatro categorias: “Ética, Integridade e Compliance”, “Memória Organizacional”, “Multipúblicos” e “Público Interno”. O resultado reflete o compromisso da Companhia de se comunicar de maneira clara e transparente com todos os envolvidos nas suas operações no país.

Oportunidade

Na próxima terça-feira (9), às 18h, no Manjar das Garças, a Rede de mulheres advogadas "Entre Nós" se lança oficialmente ao público, com a abertura de vagas para mulheres que atuam na área jurídica e que queiram fazer parte deste movimento, que fomenta a liderança feminina e a representatividade, por meio da capacitação, desenvolvimento, de carreira, troca de experiências e network.