Gêmeos paraenses serão atrações em nova novela do GloboPlay

Homenagem

O Boticário e Michel Pinho celebraram a beleza da história de Belém em uma programação especial no aniversário da cidade. Foram mais de 500 pessoas reunidas pelas ruas históricas da capital paraense em um cortejo informativo e inclusivo que terminou ao som de muita música regional no vinil, com DJ Nat Esquema, na praça do Carmo.

Expansão

O grupo Oncológica do Brasil, presidida pelo cancerologista Luís Eduardo Werneck e com especialidade no tratamento de câncer, vai expandir em 2025, com a inauguração de novas unidades em Roraima, Acre, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Maranhão. E pela primeira vez terá alcance internacional, com uma unidade em Lima, no Peru.

Direito Público

A quarta obra organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP) já tem data para lançamento: 10 de dezembro, dia em que foi publicada a declaração universal de direitos humanos. Os trabalhos de produção e seleção de autores para os artigos já foram iniciados. A capa ficará a cargo do renomado advogado criminalista Roberto Lauria.

Exposição

A artista visual Aline Folha abrirá exposição no Hall do Complexo de Eventos da AP (sede campestre) na próxima quinta-feira, 16, a partir das 19 horas. Intitulada “O Peso das Coisas Leves”, a mostra será composta por cerca de 16 quadros e ficará aberta para visitação até o dia 11 de fevereiro.

Saúde

O novo Serviço de Referência Dermatológica da Uepa, inaugurado pelo Governo do Estado, conta agora com uma estrutura moderna e inédita. O espaço possui duas salas cirúrgicas, dez consultórios, e uma sala de fototerapia — o primeiro equipamento público do tipo no Pará. Ele fica no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, na travessa Perebebuí, 2623, no bairro do Marco, em Belém

Novela

(Divulgação)

Os gêmeos paraenses Diego e Tiago Homci ficaram de fora do BBB25, mas em breve poderão ser vistos na novela "Guerreiros do Sol", no GloboPlay.

Televisão

(Divulgação

O jornalista Carlos Brito está de volta à TV Liberal. Ele vai comandar o programa "É do Pará" que é exibido todos sábados pela emissora.

15 anos

(Walda Marques)

Maria Alice Moreira brilhou no ensaio de 15 anos no Centro Histórico de Belém. Ela é filha de Alexandre e Alexandra Moreira.

Sucesso

(Divulgação)

O Cirurgião-Dentista paraense Fábio Alencar conquistou uma clientela de celebridades no Rio de Janeiro. Na foto, ele com a atriz Vera Fischer.

Moda

(Divulgação)

O modelo paraense Guilherme Ribeiro vai embarcar para a primeira temporada internacional na Índia.

Aniversário

(Divulgação)

O advogado André Serrão festejou idade nova na última sexta-feira (10). Na foto, ele ao lado da esposa, Maira Serrão.