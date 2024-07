Galeria Rose Maiorana recebe exposição do grupo 'Mulheres Artistas da Amazônia'

Arte -I

Arte, Moda & Sabor será a próxima exposição do grupo Mulheres Artistas da Amazônia. A vernissage será no dia 25 de julho ás 19:00h, na Galeria Rose Maiorana e terá a participação de 20 artistas. A ideia de combinar arte, moda e sabor em uma exposição pode proporcionar uma experiência única e enriquecedora para o público paraense.

Arte-II

O evento de arte vai contar com a parceria da Galeria Rose Maiorana, Chocolate Gaudens e Joias “O Belo Imperfeito” O público paraense está convidado para a visitação que será do dia 26 de julho ao dia 15 de agosto, no horário de 9 às 17h, de segunda a sexta, na Galeria Rose Maiorana.

Exposição

Em cartaz até 10 de agosto, no Hall do Complexo de Eventos e Deck 360°, na Assembleia Paraense, a exposição "Um Salvador Dalí na AP", realizada em parceria com o CCBEU. A grande mostra apresenta uma obra do genial artista espanhol e outras diversas obras de artistas nacionais e internacionais, incluindo os paraenses Geraldo Teixeira; Emmanuel Nassar; Jorge Eiró; Dina Oliveira e Nina Matos.



Show

A Banda Catedral lança a turnê Catedral ao Extremo, com apresentação em Marabá, no dia 25 de julho, e em Belém, no dia 26 de julho. O show contará com músicas de todas as fases do grupo, com hits jamais tocados durante os seus shows ao longo desses anos.



Prêmio

A Agência Eko, referência em comunicação no Norte do Brasil, está entre as finalistas do prêmio 'Top Mega Brasil', concorrendo com agências do Brasil todo, nas categorias 'TOP 5 Norte' e ‘TOP 10 Brasil’. A premiação é concedida pelo portal 'Mega Brasil". A divulgação dos vencedores ocorrerá no final deste mês, dia 30.



Wedding

Tayná Kamel e Aloyzio Souza estão com casamento marcado para o mês de janeiro de 2025. O wedding planner é da Tulle Assessoria de Eventos. (Blur Fotografia)

Encontro

A influenciadora paraense Dina Carmona foi quem ciceroneou a ex-BBB Isabelle Nogueira por alguns passeios na capital paraense. Um deles foi a Ilha do Combu. (Divulgação)

Artes Plásticas

A artista plástica Andréa Noronha fará parte da exposição “Arte, Moda & Sabor”, que será inaugurada na próxima quinta-feira, dia 25, na Galeria Rose Maiorana, a partir as 19h. (Divulgação)

Aniverário

O jornalista e radialista Markinho Pinheiro festeja aniversário hoje em Salinas, onde apresentou o Festival Pé na Areia. Na foto, ele e a esposa Tatiane. (Divulgação)

Família

O ex-BBB paraense, Marcus Vinicius, fez uma visita a Belém na semana passada, onde reencontrou toda família em um passeio na Estação das Docas. (Divulgação)

Moda

Os modelos Alessandra Martelli, João Mendes e Ramon Cardoso estrelaram ensaio de moda verão. As fotos foram feitas em uma marina as margens do rio Maguari. (Rafael Castro)