Galã e pegador do De Férias com o Ex Brasil, da MTV, vem conhecer Salinas e Belém este mês

É LACRE!

Wedding

Ana Paula Lopes e Carlos Antonio Lima escolheram a Ilha de Mosqueiro para o ensaio Pré-Wedding. O casamento será em agosto na Igreja da Trindade, em Belém. (Romulo Silva)

MUITOS LIKES

Comemoração

Maíra Rezende comemorou 40 anos ao lado do esposo, o advogado André Serrão. A festa teve assinatura da Tulle Assessoria de Eventos. (CF Studio)



Beleza

Maria Eduarda Brasil Monteiro brilhou em ensaio fotográfico realizado na Praça da República, em Belém (Amanda Triz)



Niver

Ana Carolina, filha de Leonardo Freitas e Lígia Oliveira, festejou seus 19 anos com uma festa inesquecível em Belém. (Layana Mota)



Miss Universo

O Miss Universo Pará 2021, coordenado por Jonas Luna, está com inscrições abertas. Na foto, Wilma Paulino, atual dona da faixa. (Fernanda Lorrane)



Moda

O modelo Will Reis estrelou um ensaio fotográfico no município de Abaetetuba. A produção foi de Rubens Ferreira e Péricles Castro. (Luciano Maciel)



Férias

O empresário Heric Henrique, que fez sucesso no reality De Férias com o Ex Brasil (MTV), vem conhecer Salinas, na semana que vem. (Divulgação)

Mister

O paraense Mário Rego vai representar o Brasil no Concurso Mister Continente Internacional. Ele embarca no próximo domingo (18) para Santo Domingo, na República Dominicana, onde acontecerá a grande final. Mário é Mister Continente Brasil Senior 2020.

Diversidade

Com o objetivo de educar e defender a igualdade e apoiar a conscientização em relação à causa LGBTQIA+ nas unidades da Imerys, a mineradora está realizando uma série de programações on-line este mês para todas as unidades do grupo na América do Sul.

Cinema

A caravana fluvial de cinema, do Projeto Cine Energia, levará a experiência de cinema ao ar livre para 10 municípios do Pará. Os filmes serão exibidos gratuitamente na orla das cidades, entre elas, Concórdia do Pará, Curralinho, e Aurora do Pará.

Prêmio

A universitária Larissa Peniche, estudante do curso de Engenharia Civil da UFPA) é uma das dez finalistas do Prêmio Universitário do Ano DSM, que premia os estudantes que se destaam pelas ações empreendedoras desenvolvidas no âmbito da rede Enactus.

Solidariedade

Mais de uma tonelada de alimentos e itens de higiene foram arrecadadas pelo programa “Voluntários em Ação”, da Hydro. Isso se transformou em mais de 700 cestas básicas doadas para populações em vulnerabilidade social em Belém, Barcarena, Tomé-açu e Paragominas.

Motovelocidade

O universo das motos é tema da Exposição Motovelocidade Paraense. Até o dia 15 julho, sempre de 10h às 22h, no Shopping Metrópole Ananindeua, o público é convidado a embarcar em uma imersão nas corridas com motocicletas