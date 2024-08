Gaby Amarantos promete festa com artistas do Pará, Amazonas e Amapá

Fórum

A ex-jornalista da TV Globo e especialista em ESG, Giuliana Morrone, é uma das palestrantes nacionais confirmadas para o 1º Fórum de Belém, evento que ocorrerá nos dias 19 e 20 de setembro, na Estação das Docas. O evento será um espaço para estimular o diálogo sobre as melhores práticas ambientais, sociais e de governança que empresários da Amazônia já praticam em seus negócios.

Encontro

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) e a Controladoria Geral do Estado do Pará (CGE-PA), realizarão, sob a coordenação da Escola de Contas Alberto Veloso e da Secretaria de Controle Interno do TCE-PA, o I Encontro de Controle e Auditoria Interna do Estado do Pará, nos dias 4 e 5 de setembro, em Belém.

Documentários

Em parceria com a Associação Fotoativa, o Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso receberá episódios da série documental “Olhares do Norte”, da Marahu Filmes. As sessões ocorrerão em 06, 20 e 27/08, sempre às 18h, com entrada franca. Ao final de cada uma delas, serão realizados bate-papos com os artistas e fotógrafos.

Mundo Senai

Nos dias 07, 08 e 09 de agosto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) abre suas portas, em dez municípios paraenses, para uma programação gratuita, cheia de informação e oportunidades profissionais. Serão três dias de palestras, minicursos, orientação de carreira, entre outras atrações na 16ª edição do Mundo SENAI.

Dança

Belém vai receber a 22ª edição do Dança em Trânsito ao Pará, com produção local da Cia. Waldete Brito. As apresentações serão na Ilha do Combu e em Belém, nos dias 16 e 17 de agosto, com artistas da Espanha e do Rio de Janeiro.

Big Brother

(Foto: Fred Othero)

A carreira de Alane Dias passou a ser gerenciada pela bpmcomAG e Mattoni Comunicação. A artista e influenciadora está concluindo sua graduação em artes cênicas no Rio de Janeiro.

Festa

(Foto: Divulgação)

A cantora Gaby Amarantos comemora aniversário de 45 anos com big festa em Belém nesta terça-feira, dia 6 de agosto. Artistas do Pará, Amazonas e Amapá foram convidados.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

A jornalista Heloá Canali, Coordenadora do Portal O Liberal, festeja idade nova na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto.

Moda

(Foto: Divulgação)

A cantora paraense Aila brilhou no desfile da grife Nalimo na Casa de Criadores, em São Paulo. A coleção Capibaribe celebra a cultura pernambucana.

Niver

(Foto: Ubirajara Bacelar)

Kellyelson Leal comemorou aniversário em grande estilo na capital paraense. A coquetelaria foi da Paula Amaral Open Bar.

Gestão

(Foto: Divulgação)

A gestora da Oncológica do Pará, Ana Paula Castilho, participou em Florianópolis do evento denominado CEO - Criativa Executora e Ousada voltado para gestão de grandes negócios.