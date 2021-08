Gabry Amarantos será faxineira que sonha em ser cantora em novela da Globo

É LACRE

Música

O cantor Renan Malato lança hoje o clipe da música “Se não Cuidar”, um reggaeton composto pelo próprio artista. Acesse o hit nas plataformas digitais. (Divulgação)

MUITOS LIKES

Novela

A cantora paraense Gaby Amarantos vai interpretar uma faxineira que sonha em ser cantora na novela “Além da Ilusão”, nova atração das 18h na Globo. (Rodolfo Magalhães)

Wedding

A noiva Ana Paula, que casou com Carlos Antônio, na Igreja da Santíssima Trindade, em Belém, teve beleza assinada pelo salão Junior Fiel RG. (Romulo Silva)

Aniversário

Um dos repórteres mais queridos do público da TV Liberal, Carlos Brito, comemora idade nova dia 30 e vai comemorar ao lado do filho no Ceará. (Divulgação)

15 anos

Rafaela Gruppi comemorou 15 anos com linda festa na capital paraense. O presente foi dos pais Manoel e Marcela Rodrigues. (Carol Marques)

Moda

A vereadora Blenda Quaresma escolheu um modelo da grife paraense Andrea Ribeiro para comemorar o aniversário em Belém. (Divulgação)

Internacional

A digital influencer paraense Berenice Pamplona foi convidada para uma ação de divulgação nas Ilhas Maldivas, na Ásia. E haja looks para tantos clicks. (Divulgação)

Teatro

A história da Cabanagem contada no teatro a partir da ótica de um de seus maiores nomes: o Cônego Batista Campos. Nos dias 27, 28 e 29, às 20 horas, no teatro Waldemar Henrique, o Grupo de Teatro Palha apresenta o espetáculo Batista em Corpo e Fúria, espetáculo que marca o retorno do grupo aos palcos presenciais. Entrada franca.

Exposição

Inédita na Região Norte, a exposição internacional “A Beleza na Escultura de Michelangelo” abre hoje em Belém no Castanheira Shopping, composta por esculturas em gesso, produzidas pela Gipsoteca dell'Istituto d'Arte di Firenze – Florença (Itália), a partir de moldes das obras originais do aclamado gênio do Renascimento.

Sampleados

A cidade de Soure,na Ilha do Marajó, foi a primeira a receber o projeto Sampleados pelos Interiores, que leva assinatura de Aline Xanã, com direção musical do DJ Will Love e direção geral do Publicitário e Diretor de Audiovisual, Leo Platô. O filme de Soure estreia em outubro, e será transmitido na íntegra pela internet.

Prevenção

A Prefeitura de Belém informou que está sob análise a possibilidade de exigência do comprovante de vacinação para acesso a locais públicos, como shopping centers, cinemas e restaurantes. Também está sendo analisada a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para servidores públicos.

Premiação

A 21ª edição do Comida Di Buteco chegou ao fim. Este ano, foram 24 dias no circuito Belém e 12 butecos participantes. E chegou a hora de conhecer o campeão da 21ª edição do concurso. O coquetel vai acontecer hoje no Hotel Princesa Louçã, em Belém. Quem será o grande vencedor?