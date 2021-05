Gabigol do Paysandu, o atacante Gabriel Barbosa é destaque na coluna de hoje

Futebol

O herói do jogo que levou o Paysandu a ser consagrado campeão do Parazão 2021, Gabriel Barbosa, acabou ganhando o apelido de Gabigol paraense. (John Wesley/Paysandu)

15 anos

O belíssimo Palacete Bolonha, em Belém, foi o cenário para o ensaio de 15 anos de Cecília Botelho, filha de Celso Botelho Jr e Cinthya Botelho. (Bhaltazar Costa)

Inauguração

Cecília Rascovcschi e o sobrinho Daniel Rascovcschi em inauguração de perfumaria que movimentou a capital paraense. (Anderson Gigante)

Aniversário

A Dra Marcela Monice completou idade nova, no último dia 21, e celebrou a data ao lado dos familiares. (Divulgação)

Música

O cantor e compositor paraense Lucyan Costa lançou o álbum de estreia "A Volta do Brega Raiz" nas principais plataformas digitais. (Félix Robatto)

Moda

A jornalista e modelo Thais Belém estrelou editorial de moda na capital paraense. (Yan Coimbra)

Casamento

Larissa Solano e Victor Mendonça casaram em cerimônia civil com selo da Tulle Assessoria de Eventos, em Belém. A beleza da noiva foi do Salão Junior Fiel RG. (S3A Fotografia)

Votação

As votações para definir os vencedores da 27ª edição do Troféu Rômulo Maiorana já estão abertas no site do GE Pará. São 17 categorias. A edição deste ano contará com uma importante novidade. Concorrem a maior premiação do esporte paraense apenas ex-atletas, que tiveram destaque em suas categorias. Os troféus serão entregues na sede da TV Liberal. As premiações serão exibidas no Bom Dia Pará no período de 21 a 28 de junho. O público pode votar até o dia 17 de junho.

Criatividade

Desde que surgiu na Itália no século XIV, o Tarô rapidamente ganhou popularidade. Artistas em todo o mundo fazem releituras do famoso baralho. Uma dessas releituras acaba de ser lançada e pode ser adquirida via financiamento coletivo: o Tarô Amazônida, iniciativa das artistas Renata Segtowick, Ty Silva, Moara Brasil e Mandie Gil, viabilizado por meio do MAR (Mulheres ARtistas Pará), projeto de conexão feminina artística e selecionado pelo edital Moda e Design da Lei Aldir Blanc Pará.

Odontologia

Operadoras de planos odontológicos agora são obrigadas a ter inscrição no Conselho do estado onde atuam. É o que determina a resolução 234 do Conselho Federal de Odontologia. No Pará, o Conselho Regional vai notificar as empresas que estão operando sem inscrição e elas terão prazo de 30 dias para regularização. Mas as operadoras não precisam esperar pela notificação. Podem logo procurar o Conselho e evitar uma possível denúncia para a Agência Nacional de Saúde.

Círio 2021

O lançamento do cartaz do Círio 2021 voltará a ter a presença dos fiéis na Basílica Santuário de Nazaré hoje (31) partir das 18h. Os devotos poderão estar presentes na Missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa e acompanhar a cerimônia de subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória. Será obrigatório o uso de máscaras e haverá aferição da temperatura. Dentro da Basílica, os fiéis precisam guardar distanciamento social e não serão permitidas aglomerações em frente ao altar.

POUCAS & BOAS

- O The Voice Kids está chegando ai no mês que vem e possivelmente teremos participantes do Pará na disputa. Lembrando que uma das juradas do reality da Globo é Gaby Amarantos.

- O grupo de pagode PPV, em Breves, na Ilha do Marajó, fechou parceria com o compositor da gravadora/editora musical New Music Brasil e empreendedor cultural, Reginaldo Lourenço.

- O especialista em Empreendedorismo e reestruturação de Negócios, Albert Sousa, comanda até julho, no Criarte Coworking, nova turma do Emprelid, o treinamento empresarial.

- O público pode conferir até o dia 13 de junho, no Shopping Bosque Grão-Pará a exposição do Projeto Jambu Festival, que movimentou o setor cultural, com a valorização de artistas locais em 2019 e 2020.

- A decoradora de eventos Débora Goldenberg conferiu de perto a edição de 30º aniversário da Casa Cor Rio de Janeiro.