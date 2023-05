Filipe Ret volta a Belém em junho como uma das principais atrações do Amazon Music Festival

MUITOS LIKES

Festival

O cantor Filipe Ret volta a Belém, no próximo dia 9 de junho, com uma das principais atrações do Amazon Music Festival, no estacionamento do novo Mangueirão. (Divulgação)

15 anos

Isabela Brito comemorou 15 anos usando três vestidos assinados pela estilista Elenir Moreira. A festa foi um sucesso na capital paraense. (Lu & Átila Studio)

Mister Brasil

Henrique Martins, Mister Brasil CNB 2023, vai representar o país no concurso internacional Mister Supranational, na Polônia. Ele venceu a etapa nacional por São Paulo. (Marco Natto)

Mestrado

A jornalista paraense Isa Arnour defendeu com sucesso a tese de Mestrado em Jornalismo pela Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal. (Divulgação)

Livro

O primeiro Engenheiro Emocional do Brasil, Lennon Santos, lançou o livro "Mentalidade Empreendedora". A publicação visa alcançar e edificar a vida do público consumidor.(Divulgação)

Tik Tok

O cantor paraense Álec, natural de Ananindeua, chamou atenção de Luiza Sonza no Tik Tok. O vídeo dele que ela comentou já ultrapassou 1 milhão de views. (Divulgação)

Show Solidário

Sete artistas paraenses juntam suas vozes no dia 23, no palco do Teatro Gasômetro, às 20 horas. Nilson Chaves, Gigi Furtado, Mário Mouzinho, Mariza Black, Arthur Espíndola, Júnior Soares e Mahrco Monteiro vão cantar seus maiores sucessos no "Show Solidário", cuja renda será destinada à cantora Simone Almeida, para tratamento de saúde. A apresentação do evento será da atriz Yeyé Porto e direção artística de Mário Mouzinho.

Empreendedorismo

O Conselho da Mulher Empreendedora de Belém realizou a segunda edição do Projeto Social Menina Empreendedora, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - Sedeme, a fim de incentivar o empreendedorismo entre garotas de 14 a 17 anos de idade. As oficinas acontecem na Usina da Paz - Bengui e vão capacitar 20 meninas.

Justiça Trabalhista

A advogada paraense, Paula Frassinetti Mattos, oficializou a candidatura à vaga de ministra destinada aos advogados e advogadas no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. Ela esteve em Brasília, na semana passada e foi recebida pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, na sede da entidade.

Pentecostes

A Arquidiocese de Belém realiza no próximo sábado (27/05) uma Vigília por ocasião da Solenidade de Pentecostes, que é uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico, marcando cinquenta dias após a Páscoa, e encerrando o Tempo Pascal. O tema deste ano será"Um olhar para frente e para o alto", e irá ocorrer na Praça Santuário, a partir das 13h. A Santa Missa, presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, será às 19h30.

Vendas

A CDL Belém se destacou na Campanha Montanha de Vendas lançada pela SPC Brasil. Paula Carolina Moraes Faro da equipe de Édson Nogueira ficou em primeiro lugar, conquistando três mil e quinhentos reais em prêmio. A frente da iniciativa está o presidente da CDL Belém Álvaro Cordoval.