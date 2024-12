Festival Psica 2025 é sucesso de público com artistas de peso regionais e nacionais

Festival

O Festival de Música Amazônica começou ontem e vai até domingo, dia 22, e trará mais de 50 atrações, além de oferecer um workshop voltado a mulheres e público LGBTQIA+. Toda a programação é gratuita e vai acontecer no Complexo Ver-O-Rio e Memorial dos Povos. Entre as atrações estão Gaby Amarantos, Lia Sophia, Gang do Eletro, Arraial do Pavulagem e Baile do Mestre Cupijó.

Homenagem

O empresário Jefferson Goldenberg acaba de ganhar o certificado de honra ao mérito, concedido pelo Primeiro Registro de Imóveis de Belém. A condecoração veio em reconhecimento ao sucesso do evento comemorativo pelos 160 anos do cartório.

Espetáculos

A Assembleia de Deus promoverá uma série de apresentações natalinas com o tema “Natal de Belém: Jesus, a Luz do Mundo”, em celebração ao nascimento de Jesus. O ponto alto será nos dias 24 e 25 de dezembro, com a tradicional Cantata de Belém. Os espetáculos trazem uma combinação emocionante de encenações, cânticos natalinos e performances ao som de uma orquestra.

Cinema

O filme "Garimpo Bar" que foi todo rodado no município de Jacundá, no sudeste do Estado, teve avant premiere ontem (18),no Cine Club da cidade. O evento contou com a presença de todo elenco e equipe técnica e de produção. A partir de agora o filme será inscrito em diversos festivais pelo Brasil e exterior. Amaury Pinheiro é o diretor do longa.

Clipe

Abordando o feminicídio em suas várias formas, o novo videoclipe da canção “Jazz Mulher”, da artista paraense Azuliteral, tem visual minuciosamente simbólico e acaba de chegar ao YouTube. Jazz Mulher é a quinta música do álbum musical Fluxa a ter seu videoclipe lançado, sendo este álbum totalmente voltado às pautas de combate a violência contra as mulheres.

Prestígio

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando, foi recebido pelo Grupo Liberal (Tarso Sarraf)

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando, fez uma visita à sede do Grupo Liberal na última terça-feira, dia 17, mesmo dia da sua diplomação. Ele foi recebido pelo CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana; pelo Diretor Financeiro, Alan Vale e pelo Diretor de

Conteúdo,Felipe Melo.

Noivado

(Divulgação)

Victória Bouez Santos e Rodrigo Lemos Almeida celebraram o noivado na capital paraense. A organização da cerimônia foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Fashion

As empresárias Renata Ferreira, Ruth Laiun e Júlia Maiorana (Divulgação)

As empresárias Renata Ferreira, Ruth Laiun e Júlia Maiorana lançaram as novas coleções das lojas que comandam em um coquetel na capital paraense.

Música

O cantor paraense Diogo Oliveira com Zezé di Camargo (Divulgação)

O cantor paraense Diogo Oliveira teve a oportunidade de conhecer e bater um papo com Zezé di Camargo, uma de suas maiores referências musicais.

Desfile

A Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa (Divulgação)

A Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, estreou nas passarelas de São Paulo. Foi no Brasil Eco Fashion Week pela marca paraense Val Valadares.

Natal

Michelle Nunes e Isolda Rabello (Divulgação)

Michelle Nunes e Isolda Rabello abriram, na Doca, um empório de panettones, chocottones e outros itens para a mesa do Natal.

Sucesso

O Festival Psica foi sucesso (Divulgação)

O Festival Psica foi sucesso de público, com 85 mil pessoas, nos tres dias em Belém. Na foto, a ex-BBB Alane Dias, a cantora Fafá de Belém e o diretor do evento Gerson Junior