Festival Carnívoros, Gaby Amarantos em novela e muito mais, leia na coluna de Christian Emanoel

Churrasco

Os Carnívoros Premium 2024, maior Festival de Churrasco do Norte, vai acontecer neste sábado (09/11), no Complexo NaBera, em Belém. Serão 10 horas de open bar e 10 horas de open food, com chefs renomados. O Carnívoros presta uma homenagem especial à Ilha do Marajó. A atração musical será a banda Quinteto S.A e a paraense Xeiro Verde. Começa às 10h.

Comédia

A atriz e comediante Grace Gianoukas se apresenta pela primeira vez em Belém com o monólogo “Nasci Pra Ser Dercy”, que presta homenagem à Dercy Gonçalves. A comédia estreia nesta sexta-feira (8) e segue até domingo (10), no Theatro da Paz. Com produção local de Emanoel Freitas (Imaginária Entretenimentos) e apoio da TV Liberal (Rede Globo).

WorkShop

A diretoria da Regional Pará da Sociedade Brasileira de Diabetes, presidida pelo médico Rubens Tofolo, vai promover o “Workshop Pé Diabético”, no dia 22 de novembro, em Belém. Antes, no próximo dia 14, o Dr. Ruy Lyra, presidente nacional da instituição, fará palestra em homenagem ao Dia Mundial do Diabetes. O evento será no Pobre Juan.

Rede Social

A designer e florista Débora Goldenberg está com o perfil @donnajcenografia, no Instagram, onde mostra os projetos que tem feito, junto com sua equipe, para os eventos pré COP 30. Em suas criações, destaque para os insumos regionais que, aliás, ela sempre utilizou para compor seus trabalhos. Acessem!



Festival

O Festival Apoena realiza, nesta sexta-feira (08/11), a grande noite da terceira edição do evento que celebra a cultura amazônica e a música feita na região. Gang do Eletro, Nilson Chaves, Felix Robatto e Layse são algumas das atrações do evento no Complexo NaBera.

Monique Deprá e Felippe Sá estão na contagem regressiva para o grande dia do sim que ocorre este mês na capital paraense. O Wedding Planer é da Tulle Assessoria de Eventos (Marques Fotografia)

Bianca Bragatto e Bernardo Pio se preparam para o casamento que está marcado para o mês de fevereiro, em Belém (ALisboa)

Jorge Vaz e Jade Botelho vão casar no próximo dia 21 de dezembro na Assembléia Paraense, em Belém (Ubirajara Bacelar)

Dia 30 de novembro, o Mangueirão vai tremer com os shows de Gusttavo Lima (foto), Tarcísio do Acordeon e Grupo Pixote! (Divulgação)

O estudante de Odontologia, Junior Simão, participou de um editorial de moda na capital paraense (Fernando Pinheiro)

A cantora Gaby Amarantos terá uma música na trilha sonora da novela "Garota do Momento". Ela também vai fazer uma participação na trama cantando a música (Carlos Sales)

A artista plástica Andrea Noronha foi a curadora do leilão do Amazon Arte – um elegante jantar beneficente promovido pelo Rotary Club de Belém das Artes (Divulgação)