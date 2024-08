Festa de aniversário de Gaby Amarantos reúne famosos e estrelas da música paraense

Formatura

No próximo dia 10 de agosto, o Centro Universitário Fibra, celebrará mais uma formatura no auditório da instituição. O evento, que marca o encerramento de um ciclo acadêmico e o início de uma nova jornada profissional para os formandos, contará com a presença de familiares, amigos e autoridades acadêmicas. Começa às 19h.

Reabertura

Uma roda de samba comandada por Arthur Espíndola marca a reabertura da Cervejaria Cabôca, no Boulevard da Gastronomia, em Belém, nesta quinta-feira (8). Entre as participações confirmadas da noite estão Júlio César, do Nosso Tom, Luizinho Lins, Forró Xodó, Fruta Quente e Félix Robatto.

Show

No próximo dia 16, sexta, vai ter o show do artista bragantino "Allex Ribeiro em Concerto", na Casa Na Mata, em Belém. Ele será acompanhado pelo mestre Davi Amorim.

Prevenção

Neste Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação, o mastologista Fábio Botelho, do CTO, destaca um dos maiores benefícios para a mãe: o aleitamento materno é uma proteção natural contra o câncer de mama porque propicia a substituição do tecido glandular por gordura, nas mamas.

Inscrições

O I Prêmio Ampla de Jornalismo segue com as inscrições dos trabalhos até o dia 15 de setembro. Até o momento, a organização já recebeu mais de 30 materiais jornalísticos, sendo um terço destes na categoria nacional. Com o tema “Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções”, a iniciativa busca valorizar o desenvolvimento regional amazônico.

Festa

(Foto: Divulgação)

Gaby Amarantos recebeu um time de estrelas da música paraense na festa de aniversário dela, que aconteceu na última terça-feira, dia 6, no NaBêra, em Belém.

Comemoração

(Foto: Divulgação)

O ex-BBB paraense, Marcus Vinícius, foi um dos convidados da festa de aniversário de 45 anos da cantora Gaby Amarantos, em Belém.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

A Secretária de Comunicação do Estado do Pará, Vera Oliveira, comemorou idade nova na última terça-feira. Ela ganhou uma homenagem dos colaboradores da Secom.

Casamento

(Foto: Maias Fotografias)

Os advogados Caroline Matos e Felipe Fadul vão oficializar a união em uma cerimônia, no próximo dia 31 de agosto, no Sítio El Morya.

Festribal

(Foto: Divulgação)

O influenciador indígena Zé na Rede foi um dos convidados do Boticário para o Festival das Tribos, em Juruti. A empresa foi a marca oficial de beleza do evento.

Torcida

(Foto: Divulgação)

A torcida paraense liderada pelo médico Rubens Tofolo tem feito sucesso em Paris durante os Jogos Olímpicos de 2024. A animação do grupo é contagiante.