Fafá de Belém posa para campanha de moda em São Paulo e apresenta Varanda de Nazaré para a imprensa

MUITOS LIKES!

Casamento

Gabriela Tostes e Igor Moreira casaram em belíssima cerimônia na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A festa foi na Estação das Docas. (Casal Marques)

Wedding

Camila Freitas e Renan Barata casaram celebraram a união em salão de festas de Marituba. (Ubirajara Bacelar)

15 anos

Ana Luiza Alves ganhou linda festa de 15 anos na capital paraense. Um presente dos pais Deivison Alves e Ana Paula Alves. (Divulgação)

Clipe

A cantora Thais Porpino vai gravar o quarto clipe da carreira, nesta quarta-feira, dia 13, em Santa Isabel. A música chama-se " Fui eu que te amei". (Divulgação)

Moda

Fafá de Belém posou para campanha de moda em São Paulo. Aliás, a cantora já apresentou o Varanda de Nazaré para imprensa paulista. (Divulgação)

Aniversário

A jornalista Clotilde Dantas, da TV Liberal, festejou idade nova, com a festa temática "Uma noite na Capadócia”, em Belém. Na foto, com o amigo Fabio Trindade. (Divulgação)

Reconhecimento

O Defensor Público Geral do Estado do Pará, João Paulo Ledo, assumiu a diretoria executiva do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. (Divulgação)

Teatro

O Festival Estadual de Teatro será realizado de 13 a 17 de julho na Escola Emilia Clara de Lima, em Marituba, com três espetáculos por noite, começando as 19h, com a participação de grupos de todo Pará. A direção geral é de Fernando Rassy. A homenageada deste ano será a atriz e produtora cultural Maria que faleceu recentemente.

Harmonização

A professora e especialista em harmonização orofacial, Luciana Diaz está em Belém a convite do cirurgião dentista, Osvaldo Braga Jr, para uma mentoria exclusiva sobre o tema, do qual é referência nacional. A semana de imersão em técnicas e práticas estéticas vai até este final de semana.

Música

Após os singles autorais “Eterno” (2020), “Mãe Trina” (2021) e o show “Sant’Ana dos Breves”, o cantor católico marajoara Bruno Diego, natural de Breves, está lançando seu primeiro álbum autoral, o EP “Estradas D’Água”, com seis faixas inéditas, abordando elementos como a cultura religiosa das comunidades ribeirinhas do Marajó.

The Voice Kids

De Goianésia do Pará para todo o Brasil, o pequeno cantor sertanejo Kaio Alvaro já mostra talento e personalidade no palco. Ele está na Semifinal do The Voice Kids e agora conta com o voto dos fãs paraenses para representar o Time Maiara e Maraisa na disputa pelo prêmio!

Lançamento

O músico Ramiro Campelo lançou novo single "Yatch Les Bon Temps". Com efeito chill-out, a faixa traz uma variedade de formas sensuais, alucinantes e universalmente compreensíveis de um domínio onírico. Ela mescla um movimento fluido com batidas delicadas para uma experiência de audição hipnotizante.