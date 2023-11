Exposições, lançamentos na música paraense e as festas na sociedade paraense

Exposição

A exposição “Amazônia Líquida", uma parceria entre a artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf, foi aberta ontem (8) no Espaço Cultural do TRT-Pa 8ª região. Na foto, os artistas, com o presidente do TRT, Marcus Augusto Losada Maia. (Gibson Oliveira)

15 anos

Luiza Manuella ganhou culto em Ação de Graças pelo aniversário de 15 anos, na Assembléia de Deus, da Doca, em Belém. Na foto, a debutante com os pais Carol Marques e Igor Barros (CasalMarques Fotografia)

Beleza

O melhor Spa de São Paulo, o Deia&Renata, vai estar em Belém, nos dias 12 e 13 de novembro, no Salão Junior Fiel RG. A atriz Marina Ruy Barbosa é uma das clientes do Spa. (Divulgação)

Prêmio

A Assembleia Paraense foi uma das premiadas no Congresso Brasileiro de Clubes, em Foz do Iguaçú. Na foto, o presidente Oscar Pessoa e Salatiel Pereira, presidente do Sindiclubes Pará. (Divulgação)

Lançamento

O cantor Rhenan Sanches lançou pelo projeto Sons do Pará, da TV Liberal, o clipe da música “Sigilo". O vídeo também pode ser visto no canal do Youtube do artista. (Divulgação)

Exposição

No próximo dia 13 de dezembro, acontece a vernissage do artista e advogado Leonardo Menescal. Vai ser durante o lançamento do livro "Direito Público e suas Transversalidades". (Divulgação)

Cinema

Uma das principais atrações do Festival Itália Mia, a Mostra de Cinema Italiano segue em Belém até amanhã (10), Cine Sesc Ver-O-Peso, em Belém. Os filmes mostram uma retrospectiva das comédias clássicas italianas e títulos inéditos do cinema do país europeu. As sessões acontecem às 16h, 18h, 19h, 20h e 21h. A entrada é franca.

Jazz

Um gênero musical com a capacidade de envolver outros estilos musicais e de se miscigenar com as músicas e ritmos de todo o mundo. Assim é o jazz e é assim será o AmaJazzOn – Festival Internacional de Jazz da Amazônia, que realizará sua primeira edição em Belém do Pará , no período de 09 a 11 de novembro, no Theatro da Paz e no Teatro Gasômetro, com entrada gratuita.

Mercado Editorial

O jornalista, produtor cultural e diretor da revista Design.com Luiz Cláudio Fernandes foi convidado pelo Ministério da Cultura para ministrar o painel “Novas Configurações do Mercado Editorial: o papel das editoras independentes” na programação do MIC BR, no Hangar, no próximo sábado (11), às 14h, em Belém.

Fotografia

Até o dia 11 de dezembro, a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) estará no Solar da Beira, em Belém, com a exposição fotográfica interativa "Pergunte ao Tempo" . São 12 registros marcantes da história da organização, que oferece cuidados de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade há mais de 50 anos. Na mostra, o público é desafiado a dizer se a imagem é antiga ou atual. Difícil acertar de primeira.

Sucesso

O multiartista queer Rawi, natural de Santarém, estará em três eventos nacionais este mês. No dia 11, estará presente no Mercado das Indústrias Criativas (MicBR) em Belém. No dia 12, ele se apresenta no Tum Festival, em Florianópolis (SC). E no dia 17 de novembro, Rawi se apresentará no Festival Se Rasgum, em Belém, ao lado de Tiffany Boo, uma cantora drag da cena belenense.