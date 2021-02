Ex-BBB Thais Macedo atua como psicóloga e missionária religiosa em Belém

Big Brother

Thais Macedo, que participou do Big Brother Brasil, em 2006, hoje atua como psicóloga, missionária e palestrante em Belém. (Lucas Queiroz)

Rainha

A Rainha das Rainhas 2020, Juliane Santos Moraes, comemorou um ano de reinado em Belém. Ela conquistou o título pela ASALP. (Paulo Junior)

Beleza

A modelo Lia Diniz escolheu a Ilha do Marajó para ensaio fotográfico que contou com a participação de um búfalo. O cenário foi uma fazenda em Soure. (Flavia Pagliarini)

Casamento

Victoria e Lucas Rodrigues casaram em belíssima cerimônia na Catedral Metropolitana de Belém. A festa foi organizada pela Tulle Assessoria para Eventos.(Grazi Calliman)

Mister

Maclaudio Oliveira intensificou os preparativos para representar o Estado no Concurso Mister Brasil Tur, que acontece no mês de maio em Jericoacoara - CE. (Rafael Botelho)

Moda

O Mister Norte CNB 2020 Christian Vilhena participou de editorial de moda na capital paraense. (Will Brito)

Celebridade

O ator, autor e diretor Miguel Falabella visitou Belém na semana passada e conheceu alguns pontos turísticos como a Estação das Docas e o Ver-O-Peso.(Reprodução/Instagram)





Livro-I

O Grupo de Pesquisa Comunicação, Política e Amazônia (Compoa) da Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou o livro “Comunicação, Gênero e Trabalho Doméstico: das reiterações coloniais à invenção de outros possíveis”. O trabalho doméstico remunerado, historicamente marcado no Brasil pelas desigualdades de gênero, classe e raça, é um dos focos de estudos do grupo de pesquisa. A publicação traz uma reflexão sobre processos comunicacionais em um contexto de feminismos, racismo e trabalho doméstico.

Livro-II

O livro é organizado pelas professoras Danila Cal e Rosaly Brito, ambas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM) e da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), além de coordenadoras do Compoa. A obra, publicada pela Editora CRV, conta com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do projeto de pesquisa “Mídia, debate público e negociação de sentidos sobre o trabalho doméstico”.

Música

O cantor paraense Raidol lançou o clipe da música “ É Carnaval” no canal dele no Youtube. A música contagiou mais de 25 mil foliões em um dia no palco do Circuito Mangueirosa , ano passado, em Belém.Com imagens inéditas e contextualizadas neste fevereiro sem glitter nas ruas, o clipe conta com a direção de Adrianna Oliveira. A música já está disponível em todas as plataformas de streaming. Vale a pena conferir esse talento da nova geração de músicos do Estado.

Filme

Com a proposta de valorizar os traços tradicionais da cultura paraense, a produtora Mairi produziu e gravou o curta-metragem “Pássaros”, uma adaptação do musical teatral “Pássaro Inquieto”, inspirado nos espetáculos Melodrama-Fantasia dos pássaros juninos. A estreia será na próxima sexta-feira (26), às 20h, no Youtube. Com direção de Jesus Maia e Lucas de Castro, o filme tem 23 atores no elenco. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Preamar de Arte e Cultura – Produção e Circulação no ano de 2020.

- POUCAS&BOAS

- A cantora Layse (Banda Farofa Tropikal) estreou carreira solo lançando o EP “Caso Raro". São 4 faixas inéditas em que a cantora assina a composição e produção. O estilo das músicas é de brega saudade.

- O casal Amadeu Sousa e Carla Falcão está em ritmo de lua de mel no Rio de Janeiro.Seguindo todos os protocolos de segurança contra Covid-19 eles aproveitam a cidade maravilhosa.

- Quem quer dicas sobre vinhos pra fazer bonito entre os amigos e familiares, a pedida é seguir o perfil @grandcrubelem no Instagram. Tudo de bom!

- A chegada da vacina, o papel da ciência e histórias inspiradoras em tempos de pandemia são o foco da edição do Simineral ON deste mês de fevereiro, que tem como tema “Injeção de Esperança”.

- Estamos no Fevereiro Laranja, mês de prevenção a Leucemia. A oncologista clínica Paula Sampaio alerta para a importância de incentivar a doação de medula óssea.