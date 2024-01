Ex-BBB Kaysar chega a Belém para visitar a Ilha do Marajó, Tracuateua, Mocajuba e Bragança

Teatro

A cidade de Belém vai receber nos dias 01 e 02 de fevereiro, no Theatro da Paz, “Tempestade” – uma livre adaptação do clássico “A Tempestade” de William Shakespeare. A adaptação reconta a história original trocando o gênero do personagem protagonista. No elenco: Julia Lemmertz, Ariane Souza, Augusto Trainotti, Luiza Lemmertz e Luiza Loroza. A montagem conta com a direção de Aluizio Abranches.

Influência

A Hapvida NotreDame Intermédica segue ocupando patamar referencial em diversas frentes. O vice-presidente de Operações Hospitalares e Serviços da companhia, Anderson Nascimento, recebeu uma das maiores premiações do segmento em território nacional. Com uma atuação voltada à prevenção, à tecnologia e ao acolhimento, o gestor esteve entre um seleto grupo composto pelos 100 mais influentes da área de saúde.

Sustentabilidade

Instituto Peabiru avança no plano de criar um cinturão verde com colmeias no entorno de Belém para evitar desmatamento, capturar carbono, reduzir impactos do aquecimento global na cidade e aumentar a renda de comunidades amazônicas. A expectativa é demonstrar os resultados na COP-30 do clima que acontecerá na capital paraense em 2025.

Cinema

O filme “Meu Nome é Gal” fica em cartaz até a próxima quarta-feira, dia 17, no Cine Líbero Luxardo, localizado no prédio do Centur, em Belém. O longa conta a história da cantora, compositora e multi-instrumentista Gal Costa, um dos grandes nomes da música popular brasileira, falecida em 2022. Outro filme disponível é Tia Virgínia, com Vera Holtz, Arlete Salles e Louise Cardoso.

Pesquisa

A professora da rede pública estadual Lizandra Bonfim foi selecionada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e representará o Pará na Escola Sirius para Professores do Ensino Médio (Espem), em São Paulo. A profissional da educação leciona Química na Escola Estadual São Raimundo Nonato, em Santarém. O encontro será realizado entre os dias 15 e 19 de janeiro.

Wedding

Paola Tunas e Daniel escolheram a praia de Boiçucanga, em Juquehy, no litoral de São Paulo, para o ensaio do Pré-Wedding. O casamento civil será no mês que vem (Alê Bigliazzi)

Show

A dupla Henrique & Juliano já tem encontro marcado com os fãs paraenses em 2024. Será no dia 20 de abril,no Mangueirão, com selo da Bis Entretenimento (Divulgação)

Moda

Yasmim Borges participou de ensaio fotográfico de moda na capital paraense (Will Brito)

Espetáculo

A atriz Julia Lemertz e a filha Luiza Lemertz vão estar no palco do Theatro da Paz, nos dias 1 e 2 de fevereiro, na peça "Tempestade" (Renato Mangolin)

Big Brother

O ex-BBB Kaysar chega hoje a Belém. Além da capital paraense, ele deve visitar a Ilha do Marajó, Tracuateua, Mocajuba e Bragança, com assessoria local de Cesar Peniche (Divulgação)

Carnaval

Karol Coimbra estrelou ensaio inspirado no carnaval com a cor do ano, pêssego. O acessório da cabeça é de Vânia Amanajás e a beleza de Pedro Assis (Fortunatos)