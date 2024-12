Evento premia profissionais da arquitetura e engenharia em Belém

Congresso

O ASH 2024, maior e mais importante congresso do mundo sobre doenças do sangue, da Sociedade Americana de Hematologia, aconteceu em San Diego (Califórnia). Os hematologistas do CTO Camila Marca e Marcos Laercio participaram do congresso e trouxeram novidades sobre os tratamentos para Belém.

Ortopedia

O médico Paulo Koyama participou no Rio de Janeiro do 52º Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia que contou com a presença de grandes nomes da especialidade brasileira. O evento aconteceu no Centro de Convenções Expo Mag.

Prêmio

A Temple Comunicação e a Vale estão entre as vencedoras da categoria Institucional do Prêmio Top de Marketing e Personalidade de Marketing (ADVB-PA). O case premiado foi a campanha “O Círio que mora na memória de cada um”. O prêmio ADVB-PA é um dos mais tradicionais do mercado e não acontecia desde o início da pandemia.

Franquia

André Eluan, Ana Claudia Eluan e Vitória D’Oliveira anunciam a inauguração de mais uma franquia da sua farmácia de manipulação, que, dessa vez, chegará ao município de Capanema. A nova unidade será inaugurada no primeiro trimestre de 2025.

Turismo

A recém-eleita presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet), Secção Pará, Isa Arnour, e Willson Soares representarão os jornalistas paraenses especializados em turismo no Congresso Nacional da Abrajet, que ocorrerá nas cidades de Piratuba/SC e Marcelino Ramos/RS, de 16 a 19 de dezembro próximo.

Prêmio

(Foto: Christian Emanoel)

Antonio Claudio Amaral foi eleito o Engenheiro do Ano na premiação realizada pela Marmobraz, em Belém.

Arquitetura

(Foto: Christian Emanoel)

Larissa Chady recebeu o Prêmio de Melhor Arquiteta do Ano em festa promovida pela Marmobraz.



Homenagem

(Foto: Christian Emanoel)

O arquiteto e engenheiro Aurélio Meira foi um dos premiados na Categoria "Paulo Chaves" no evento Marmobraz Experience.

Reconhecimento

(Foto: Christian Emanoel)

O arquiteto Vitor Blanco foi um dos premiados na festa promovida aos profissionais da área na capital paraense.

Simpatia

(Foto: Christian Emanoel)

A cantora Liah Soares esbanjou simpatia na festa Marmobraz Experience. Na foto, ela com a empresária cultural Adriana Fukuoka e a colunista de O Liberal, Bel Soares.

Sucesso

(Foto: Christian Emanoel)

A influenciadora Geruza Fonseca e o jornalista Agenor Santos foram os apresentadores da festa Marmobraz Experience, em Belém. Na foto, eles com Isan Anijar.

Prestígio

(Foto: Christian Emanoel)

Os arquitetos Perlla e Júnior estão entre os premiados na categoria Select na festa promovida pela Marmobraz, na capital paraense.