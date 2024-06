Estilista é selecionada para confecção do manto de Nossa Senhora de Nazaré

Oficina

Interessados em aprender na prática sobre "Escrita Terapêutica" podem se inscrever na oficina que será ministrada pela psicóloga Lídia Machado em Belém. Quem participar aprenderá sobre conceitos, como aplicar a metodologia, exercícios e muito mais. Será no dia 29 de junho, no Eccoa, em Belém. Para mais informações, procure @eccoa.saude no Instagram.

Medicina

O Unama – Centro Universitário da Amazônia, em Santarém, realiza Vestibular de Medicina. Ao todo, estão sendo oferecidas 60 vagas, com início no semestre 2024.2. As inscrições deverão ser realizadas pelo site vestibularmedicina.unama.br, no período de 19/06/2024 a 21/06/2024.O processo seletivo ocorrerá por meio da nota do ENEM.



Festival

Conectado às urgências climáticas, o Festival Ambienta chega à sua terceira edição em 2024 com três dias de programação, de 26 a 28 de junho, em Belém. Na parte musical, as atrações serão a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (SP), Carimbó de Pau Oco (PA) , Veropa Sessions (PA) e Emicida, com participação de Felipe e Manoel Cordeiro, e Nic Dias.

Orquestra

Nos meses de junho e julho, a Orquestra Jovem Vale Música segue turnê para celebrar os 20 anos de atuação do Projeto Vale Música Belém. As apresentações contarão com a regência do maestro Renan Cardoso e do pianista ucraniano Vitaly Pisarenko, expoente da música clássica que estará no Brasil exclusivamente para acompanhar os jovens talentos de Belém.

Pesquisa

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, e o chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário de Paulo Lemos, recebem convidados no próximo dia 25 de junho, no Auditório José Maria Condurú, às 8h30, para evento alusivo aos 85 anos da pesquisa agropecuária na Amazônia.



Namorados

Com novo visual, o cantor Chimbinha participou de uma festa junina na capital paraense ao lado da namorada Karen Fernandes.

Legenda (Bruno Menezes)

Música

A cantora paraense Bruna Magalhães gravou a música "Porque Eu Sei Que é Amor" para o novo álbum "Microfonado", da banda Titãs. Na foto, ela ao lado de Branco Mello e Sérgio Britto e Tony Bellotto.

(Divulgação)

Casamento

Verena Braga e Bruno Girardi se casaram em uma linda cerimônia na Capela Amoris Dei, em Belém. A recepção foi na Casamia.

(Naviar Fotografia)

Wedding

Rosana Magno e Rafaela Lassance se casaram em uma belíssima cerimônia na capital paraense.

Legenda (Ubirajara Bacelar)

Dignidade

A advogada Cecília, doutoranda em Direito Penal, criou um projeto social, onde atende mulheres que sofrem de violência doméstica. Vem ajudando muitas vítimas.

(Divulgação)

Manto

A estilista Letícia Nassar será uma das responsáveis pela confecção do Manto de Nossa Senhora de Nazaré no Círio deste ano.

(Divulgação)