Especialistas que cuidam do cabelo de Marina Ruy Barbosa e outras celebridades estarão em Belém

É LACRE!

Wedding

Eric Taufner e Lorenna escolheram a fazenda Vila Martins, em Benevides para as fotos do Pré-Wedding. O casamento em outubro será no mesmo loca (CF Studio)

MUITOS LIKES

Casamento

Louise Franco e Felipe Moreira casaram de belíssima na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. O Weddind Planer foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Blur Fotografia)

Coleção

Alethea Rodrigues, Dina Carmona, Layse Sinatra, Lorena Alves e Geruza Fonseca durante lançamento da coleção Paraoara, assinada pelo renomado designer de joias Hector Albetazzi (Foto Agência Éden)

Simpatia

Livia Lorenz comemorou aniversário com festa reservada entre amigos e familiares em Belém. (Divulgação)

15 anos

Raissa Rosa comemorou 15 anos ao lado dos pais Sérgio e Danielle Rosa e das irmãs. A badalada festa em Salinas teve cerimonial de Márcia Cruz. (Cseteeventos)

Beleza

A atriz Marina Ruy Barbosa cuida dos cabelos no Spa Deia e Renata (São Paulo), que estará no Salão Junior Fiel RG nos dias 19 e 20 de setembro, em Belém. (Divulgação)

Música

A cantora e compositora Lia Sophia lança amanhã (10) o single/clipe "Não Vou Pedir Licença", que conta com participação especial de Zélia Duncan. (Divulgação)

Filme

Nesta quinta, 09 de setembro, a banda paraense Steamy Frogs lança o filme "Hylidae no Labirinto Mental", um curta-metragem de ficção inspirado no álbum de estreia do grupo. Será às 20 horas, em uma exibição gratuita, seguida de pocket show, na Vila Container. O projeto foi contemplado pelo edital Sesc via Lei Aldir Blanc.

Reconhecimento

Pela quinta vez, a Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora de bauxita do Brasil e que opera em Oriximiná (PA), foi reconhecida com o Prêmio de Excelência da Indústria Mínero-Metalúrgica Revista Minérios & Minerales. A premiação nacional ocorrerá nos dias 08 e 09 de setembro em evento online e presencial.

Incentivo

O Conselho Regional de Odontologia aderiu ao Plano de Incentivo à Fiscalização Unificada. Com isso, vai receber dois veículos e formar duas novas equipes para a fiscalização no Pará. Os recursos humanos e materiais serão custeados pelo Conselho Federal de Odontologia.

Sustentabilidade

Natura promove, no dia 9 de setembro, painel especial sobre sustentabilidade, em celebração ao Dia da Amazônia. O painel “Guardiões da Floresta” será mediado pela modelo e apresentadora paraense Carol Ribeiro e será transmitido simultaneamente, pelo Youtube da marca, às 11h, para sete países.

Festival

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) chega à 7ª edição nos dias 18,19 e 20 de novembro, em Altamira, Região do Xingu. As inscrições são gratuitas para todo o Brasil e acontecem exclusivamente pelo site www.fecant.com.br. Serão distribuídos R$ 56 mil em prêmios, sob o patrocínio da Norte Energia.