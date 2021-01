Dira Paes seria uma das cotadas para o remake de Pantanal, novela da Globo, que deve estrear em 2021

Estrela

A atriz Dira Paes, natural de Abaetetuba, no Pará, seria uma das cotadas para o elenco do remake de Pantanal, novela da Globo, que deve estrear em setembro de 2021. (Pedro Napolinário)

Wedding

O casal Hayett Benchimol e San Diniz escolheu a fazenda Bom Jesus, em Soure, na Ilha do Marajó, para o ensaio do Pré-Wedding. O casamento terá selo da Tulle Assessoria de Eventos (Ubiraja Bacelar)

Novela

O ator amazonense Eric Max está no elenco da segunda fase da novela “ Amor de Mãe”, da TV Globo, que estreia no início de 2021. Em fevereiro, ele rodará dois filmes no Amazonas. (Divulgação)

Beleza

Milena Gomes vai representar o estado do Pará no Concurso Belezas do Brasil 2021. A modelo é natural da Ilha do Marajó. (Josué Abner)

Família

O casal Elieser Ambrósio e Kamilla Salgado registrou o primeiro banho de igarapé do filho Bento. Foi durante um passeio por um restaurante de Marituba. (Divulgação)

Aniversário

Diego Evangelista festejou idade nova com festa restrita a família na capital paraense. (Divulgação)

Sucesso

A digital influencer Lorrane Silva ( @pequenalo ) vem conquistando uma legião de fãs pelo Brasil. Já são 2 milhões e 700 mil de seguidores no Instagram. (Divulgação)

Clipe

Uma homenagem às resistências afro e cultural é o norte do novo videoclipe do grupo paraense O Mercado do Choro. Com melodia de raiz africana, a canção "Aparelho" integra o álbum "Passeio Público", que revisita lugares de Belém. O registro audiovisual, foi gravado no Porto do Sal. “Aparelho” é um projeto de ocupação artística e educação que atua dentro de um mercado, colaborando na formação dos moradores da comunidade do Porto do Sal, no Centro Histórico de Belém. O clipe está no Youtube.

Luzes

O artista visual VJ Lobo realizou uma das mais bonitas ações de Natal em Belém: o projeto “Cores, Sons e Sensações”, que apresentou, por vídeo mapping, e com uma pegada poética e performática, a jornada do três Reis Magos até o encontro com o menino Jesus, na fachada da Igreja de Santo Alexandre, importante centro histórico e religioso da capital paraense. A iniciativa fez parte da programação da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e contou com o patrocínio da Equatorial Energia, via Lei Semear.

Futebol

O time Vip Futebol Clube completou três anos com muitas conquistas em Barcarena. A festa de confraternização foi com uma partida entre os torcedores do Remo e Paysandu. Para 2021 o time já estuda a possibilidade de disputar um campeonato distrital e futuramente divisões de acesso ao Parazão. O time também planeja uma série de palestras com nomes peso do futebol, entre eles, Lenilson Albuquerque, manager de atletas na Europa e Diego Viggiano, que é fisioterapeuta do Benfica, de Portugal.

Livro

A banda paraense de música experimental Steamy Frogs lançou o livro "Hylidae no Labirinto Mental" nos formatos digital, áudio book e vídeo. O conto fantástico narra a vida de Hylidae, um índio nascido no coração da Amazônia em 2323, que desenvolve traumas psicológicos devido a morte de seu irmão ainda na infância e que após passar pelo ritual do Kambô, começa a viver em uma realidade paralela onde enxerga a todos como sapos. A história foi escrita por Olavo Nascimento e Tiago Ribeiro.

POUCAS&BOAS

* O estilista paraense Bruno Muniz, radicado em São Paulo, prepara o lançamento de uma nova coleção para o mês de janeiro. O ensaio fotográfico dos looks já foi realizado na capital paulista.

* A National Geographic Channel escolheu a fazenda São Jerônimo, em Soure, na Ilha do Marajó, para gravação de um novo documentário. As filmagens estão previstas para começar no mês que vem.

* O Palacete Bolonha foi reinaugurado e está de portas abertas para receber os visitantes. O agendamento pode ser feito diretamente no prédio histórico , no bairro de Nazaré, em Belém. Serão apenas 10 pessoas por vêz.

* O modelo Caio Cardoso será atração de festa em Belém no próximo dia 11 de janeiro, em uma boate no bairro do Umarizal. Será na véspera do aniversário da capital paraense.

* Com o cancelamento do réveillon da Estação, Arlindo Guimarães promete uma virada de 2021 para 2022 especial, com uma das maiores festas já realizada na cervejaria que comanda.