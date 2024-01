Confraternização da Pinheiro & Penafort reuniu mais de 200 advogados em Belém

Confraternização

O escritório Pinheiro & Penafort Advogados Associados encerrou o ano com uma comemoração para lá de animada, reunindo mais de 200 advogados em Belém. (Foto: Divulgação)

Aniversário

A cantora Fafá de Belém comemorou o aniversário da neta Laura em Salinas, ao lado da família. E por sinal, Fafá tem show agendado para o dia 12, no Theatro da Paz. (Foto: Divulgação)

Réveillon

A empresária e influenciadora Lary Leão comemorou a chegada do Ano Novo em Salinas. (Foto: Divulgação)

Ano Novo

O empresário Neto Braga e a esposa Denise Braga receberam familiares e amigos no novo apartamento em Belém durante as festas de fim de ano. (Foto: Divulgação)

Alto estilo

O dentista paraense Luan Queiroz comemorou a chegada do ano novo no badalado réveillon de Maracaípe, em Pernambuco. (Foto: Divulgação)

Música

O rapper paraense Kratos lança o videoclipe da música "Bota a Cara parte II", no próximo dia 12 de janeiro. Tudo pelo YouTube do artista. (Foto: Divulgação)





Cultura-I

Até o próximo dia 9 de janeiro, estão abertas as inscrições para a Oficina Gratuita Estratégias de Marketing Digital para a Cultura em Belém. Promovida pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz-MA) e patrocinada pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a oficina será realizada de 15 a 19 de janeiro em Belém. São 15 vagas disponíveis e carga horária de 16 horas/aula.

Cultura-II

São 15 vagas disponíveis e carga horária de 16 horas/aula. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, que atuam ou desejam atuar em artes e cultura, por meio do formulário no link: https://forms.gle/UQWMRF3JqwYiq6vH9. Os encontros acontecerão no N Office Nazaré, de 15 a 19 de janeiro, das 14h30 às 18h. A atividade é gratuita.

Vencedora

Estreante em provas nacionais e internacionais, a atleta paraense Rosângela Muniz participou da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo, e trouxe na mala dois excelentes resultados: o segundo lugar na categoria de 35 a 39 anos e o 9º lugar geral da categoria feminina. A participação da atleta paraense na prova em São Paulo foi patrocinada pelo SESI Pará.

Comemoração

Quem comemorou aniversário ontem, dia 3 de janeiro, foi o capitão de longo curso Ricardo Monteiro da Fonseca. Comandante do navio petroleiro André Rebouças, conseguiu passar a data especial em terra ao lado de sua Cintia Monteiro, em Belém. Ele havia chegado recentemente do Chile, capitaneando o navio tanque da Marinha Mercante.

COP 30

Parque dos Igarapés já está com o pensamento na COP 30. Roberto Pinheiro, dono do espaço de dezesseis hectares, aproveitou as férias escolares para investir no treinamento dos colaboradores e permissionários da área gastronômica. São eles que vão receber turistas durante a estadia dos visitantes do evento internacional.