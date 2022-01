Compositor e cantor paraense tem música gravada por Zeca Baleiro

É LACRE!

Música

A música “Coração de Mosquito”, de autoria do cantor e compositor paraense Allex Ribeiro, foi gravada por Zeca Baleiro. O lançamento do single nas plataformas digitais será dia 21 de janeiro. (San Marcelo)

MUITOS LIKES

Comemoração (Foto: CF Studio)

O advogado André Serrão festejou 40 anos cercado pelos amigos em Belém. Na foto, ele ao lado da esposa Maira Rezende.

Niver

O jovem empresário Pedro Neves festejou idade nova semana passada na capital paraense. A comemoração foi entre amigos e familiares. (Divulgação)

Moda

A top model Fernanda Rayca participou de editorial de moda na praia do Atalaia, em Salinas. (Divulgação)

Simpatia

Ualame Machado, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará e esposa Vivian Machado em evento social na capital paraense. (Anderson Gomes)

Balada

Jennyfer Mello se divertiu em balada de pré-carnaval em Belém. (Anderson Gomes)

Casamento

Natalia Guerra e Braian Lucas Sousa casaram em uma linda cerimônia na capital paraense. A beleza da noiva foi do salão Junior Fiel RG. (Blur Fotografia)

NOTAS SEM FOTO

Homenagem-I

“Memórias do Nosso Jornalismo Impresso” será o tema da edição 2022 da exposição Belém Viva Belém, projeto desenvolvido pelo Castanheira Shopping para exaltar nossa cidade no mês de seu aniversário e divulgar e incentivar a cultura local. Um dos homenageados será o jornalista Romulo Maiorana, que faria 100 anos em 2022.

Homenagem-II

Outra referência no jornalismo impresso do Estado que também será homenageado é Paulo Maranhão que completaria 150 anos. A exposição, que poderá ser vista até o dia 28 de janeiro , levará o público a uma viagem pelos jornais que fizeram história em Belém ao longo de 200 anos.

Inovação-I

O primeiro Estúdio de Digital Content do Norte e Nordeste já está em pleno funcionamento em Belém. A iniciativa é fruto do trabalho integrado desenvolvido pelo Grupo Liberal desde ano passado, unindo estratégias digitais, performance e inovação para oferecer soluções em comunicação ao mercado.

Inovação-II

Com um time composto por 25 especialistas de diferentes áreas, o estúdio já atende 125 clientes com projetos sendo operados em multiplataformas. Os conteúdos elaborados pelo estúdio estão presentes em diferentes plataformas como impresso, web, audiovisual, podcasts, dentre outros.

Carnaval

O bloco Kalango terá festa dupla este ano, no Insano Marina, na Cidade Velha, em Belém. No dia 15 de janeiro vai ter show do cantor Ricardo Chaves e das bandas Chiclete Com Banana, Nosso Tom e Sambanorte. No dia 16 de janeiro, será a vez do cantor Tatauy (Ex-Araketu), banda Sambloco e o cantor Bino.