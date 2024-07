Sucesso, Dia do Mídia do Grupo Liberal recebe convidados

Festival

Belém se prepara para um evento de música autoral no 2º Festival Perau, que acontecerá no dia 5 de julho, sexta-feira, no Music Park. A partir das 20h, o evento promete encantar o público com uma diversidade de talentos locais. Entre as atrações já confirmadas estão: Félix Robatto, Nic Dias, Manatins, Rasec e Drin Esc, Mateus Estrela, Joana Marte e Íris da Selva.

Feira do Livro

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lançou o edital de chamamento público para o Ponto do Autor na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. O espaço é dedicado ao lançamento e relançamento de livros de escritores paraenses ou residentes no Pará há mais de dois anos, publicados em 2022 e 2023.As inscrições estão abertas e são gratuitas, até o dia 31 de julho, exclusivamente pelo Mapa Cultural.



Brega Paraense

Especialista no ritmo "Brega", Dj Gabi Matos é uma artista sonora paraense e que tem uma bagagem extensa em horas de pista e pesquisa desde 2017, ano que iniciou no ofício de DJ. Ela se apresentou ontem (30) no Festival Turá, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.



Sucesso

A empresária Leandra Bisi Priante foi destaque no ‘Especial Franquias’, do jornal Valor Econômico, e falou sobre tendências de mercado. Leandra é multifranqueada das marcas 5àsec, com 14 unidades, e 01 da Havanna, ambas em Belém.

Atrações

O Festival Se Rasgum anuncia sua 19ª edição com muitas novidades. Neste ano, ele acontece mais cedo, de 10 a 14 de setembro, em Belém. As três primeiras atrações de peso que se apresentam no Espaço Cultural Na Bêra no dia 14 de setembro são: o fenômeno pop Ana Frango Elétrico, a jamaicana Marcia Griffiths e a paraense Valéria Paiva.

Dia do Midia

Foi um sucesso o Dia do Mídia promovido pelo Grupo Liberal. A Diretora Comercial Rose Maiorana recebeu os convidados no Hall da sede do Jornal O Liberal, em Belém.

(Wagner Santana/O Liberal)

Homenagem

Alan Vale, Diretor Financeiro do Grupo Liberal; Rose Maiorana, Diretora Comercial do Grupo Liberal; Ronaldo Maiorana Jr, acionista do Grupo Liberal e Diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, na festa do Dia do Mídia.

(Wagner Santana/O Liberal)

Talk Show

Os profissionais de Mídia foram homenageados pelo Grupo Liberal em uma festa na capital paraense. A colunista Bell Soares comandou o Talk Show Mídia Festival Experience 2024.

(Wagner Santana/O Liberal)

Casamento

Sandy Coelho e Wallace Arruda se casaram em uma belíssima cerimônia na capital paraense. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos.

(Pietro Kerkhoff Fotografia)

Comemoração

A Criare celebrou dois anos de atividades em Belém. Na foto, os empresários Marcos e Bruno Bruzadin ao lado da arquiteta Ana Perla.

(Divulgação)

Aniversário

A jornalista Arcângela Sena comemorou aniversário ao lado de amigos e familiares em Belém. A festa foi no Alfajor Buffet.

(Cesar Maciel)