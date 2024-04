Cláudia Abreu chega a Belém para estrelar peça no Theatro da Paz

Ciclo de Palestras

O escritório Lucas Sá Advocacia está organizando um novo Ciclo de Palestras sobre Direito para o dia 25 de abril, com a participação de convidados de renome. As inscrições serão garantidas com a doação de alimentos não perecíveis. O Movimento República de Emaús, que atende cerca de 500 famílias dos bairros do Bengui e Parque Verde, em Belém, será o beneficiado com as doações.

Portugal

Após ter exposto suas obras no espaço João Carlos Pereira da TV Liberal, a artista plástica Paula Guerra alcançou o nível internacional para a exibição do seu talento. A artista paraense está com seu trabalho: “Águas de Março” em exposição na galeria Eurarts, na cidade de Leiria, em Portugal.



Tecnologia

Nos dias 1º e 2 de abril, a Secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) realizará a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para promover diálogos, palestras e oficinas para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico no Pará.O evento é gratuito. Inscrições no site: https://www.sectet.pa.gov.br/



Concerto

Amanhã (2 de abril), a Banda Sinfônica Vale Música realizará um concerto aberto e gratuito para todos os públicos na Sala Augusto Meira Filho, às 17h, na Fundação Amazônica de Música, localizada na Av. Magalhães Barata, 1022, no bairro de Nazaré, em Belém. O projeto Vale Música, criado em 2004, trará ao público um evento especial com participação de ex-alunos e, no repertório, sucessos da música clássica, do cinema e da MPB.



Conferência

A Amazônia e o Pará serão representados no Brazil Conference 2024, realizado na cidade de Boston, nos Estados Unidos, nos próximos dias 6 e 7 de abril (sábado e domingo). O biomédico, artista e empreendedor social Renato Rosas, fundador e presidente da Organização Comunitária de Adesão Social (OCAS) e líder no Pará do G10 Favelas estará presente no evento.

Wedding

Sandy e Wallace escolheram a famosa Ilha de Fernando de Noronha para o ensaio de Pré-Wedding. O casamento será em junho, em Belém, com selo da Tulle Assessoria de Eventos (Pietro Kerkhoff)

Teatro

A atriz Cláudia Abreu vai estar no palco do Theatro da Paz, em Belém, nos dias 12, 13 e 14 de abril, com a peça " Virginia". Ingressos a venda na bilheteria do theatro (Divulgação)

Direito

Casamento

Bianca e Heitor Barata casaram em cerimônia religiosa na Igreja dos Capuchinhos, em Belém. A festa foi no Le Lys Jardins. (Lucena Produtora)

Moda

O modelo Sayd Pessoa foi destaque em editorial de moda verão na capital paraense. (Albert)

Medicina

A médica Carolina Werneck de Carvalho participou do evento Esmo Latin América 2024, em São Paulo. Ela trouxe para Belém novidades para o tratamento do câncer (Divulgação)