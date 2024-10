Círio de Fé e Devoção a Nossa Senhora de Nazaré, em Belém

O Grupo Liberal recebeu convidados na sede da emissora durante a Trasladação e a Procissão de Domingo do Círio. Por lá passaram as cantoras Gretchen e Gaby Amarantos e os jornalistas Roberto Kovalick e Zeca Camargo. A coluna também acompanhou a presença do Presidente Lula e de Janja na Trasladação, onde foram ciceroneados pelo governador Helder Barbalho e o ministro Jader Filho. O ministro do Turismo, Celso Sabino, recebeu convidados na Casa do Turismo do Círio. O Festival Psica estreou com uma Varanda no Edifício Manoel Pinto. E teve ainda a presença dos ex-BBBs Alane, Marcus Vinicius, Isabelle Nogueira e Wanessa Camargo no Círio deste ano.

Família Maiorana

Gretchen e Esdras de Souza

O apresentador Zeca Camargo

Gaby Amarantos e Gretchen

O jornalista Roberto Kovalick, a esposa Karina, a filha Kiara e amigos

Diretores do Grupo Liberal

Marcus Vinicius e Wanessa Camargo

Marcus Vinicius

A ex-BBB Isabelle Nogueira

Liah Soares e Celso Sabino receberam os cantores Zé Felipe e Wanessa Camargo

O ministro Celso Sabino nas festividades do Círio ao lado da família e do cantor Zé Felipe

O presidente Luís Inácio Lula da Silva e Janja da Silva no Círio Fluvial ao lado de Helder e Daniela Barbalho (Foto: Ricardo Stuckert)

A ex-BBB Alane Dias

Laice Lazera Barbalho, Janja e Luís Inácio Lula da Silva e o ministro das Cidades Jader Filho (Foto: Ricardo Stuckert)

Fotos: Bruno Menezes/ Ricardo Stuket / Alessandra Serrão/ Divulgação