Christian Emanoel: modelo paraense brilha na Índia e promete um 2024 arrassador

Baile do Godô

Quem é apaixonado pela cultura paraense e adora dançar seus ritmos não pode perder a 8ª Edição do Baile do Seu Godô, abrindo a quadra junina, no próximo sábado, 01 de junho, no Espaço Cultural Apoena. O baile é uma homenagem a Godofredo Elleres, de 72 anos. As atrações são a DJ Jack Sainha e a Banda Na Cuíra.

Bodas de Prata

Depois de festejar os 24 anos de sua empresa de som, iluminação e estrutura para eventos, Jefferson Goldenberg já está focado, junto com sua equipe, na campanha “Rumo aos 25 anos”, que promete muita badalação.

Religiosidade

De 30 de maio a 2 de junho, Belém se transformará em um verdadeiro santuário de fé e espiritualidade com a primeira edição do "Festival da Fé”. O evento vai reunir renomados artistas do estilo musical católico e gospel. O festival é gratuito e acontecerá no estacionamento frontal do shopping da Augusto Montenegro, a partir das 18h.

Jantar dos Namorados

O Show “Tributo a Frank Sinatra”, com o cantor Daniel Araújo e a Jazz Band, será a grande atração do Jantar dos Namorados, evento que a AP realizará dia 12 de junho, a partir das 20 horas, no Salão Majestic (sede campestre). O Jantar dos Namorados também terá playlist do DJ Fábio Yamada.

Pós-Graduação Médica

A Afya Educação Médica está abrindo novas turmas de pós-graduação em Belém. A instituição, que já oferece cursos de Pediatria, Psiquiatria, Dermatologia, Cardiologia e Medicina Intensiva, agora abriu turmas de Gastroenterologia, Endocrinologia, Ginecologia, Clínica da Dor, Ultrassonografia e Psiquiatria na Infância e Adolescência.

São João da Thay

A influenciadora Thaynara OG vai receber os convidados com dois de festa no São João da Thay, no Maranhão, este ano. Entre os convidados paraenses estão Fafá de Belém, Dina Carmona e Zaynara (Divulgação)

Dia dos Namorados

O jogador Endrick e a namorada Gabriely celebram o primeiro Dia dos Namorados em campanha de moda (Cassia Tabatini)

Inauguração

Os sócios Luiz Marsaioli e Cristiano Melles inauguraram o famoso restaurante Pobre Juan, no Boulevard Shopping, em Belém (Divulgação)

Carreira

A cirurgiã plástica Dra. Janete Clívea festejou uma década de sucesso da carreira. A comemoração reuniu clientes e amigas no restaurante Porto Ver O Rio (Ana Mokarzel)

Moda

A modelo paraense Maria Carolina segue brilhando na Índia. Ela que vem encantando no mundo da moda e promete em 2024 (Divulgação)

Sucesso

A Dra. Erika Grunvald, fisioterapeuta especialista em paralisia facial, comemorou os 16 anos da clínica que comanda na capital paraense. (Divulgação)