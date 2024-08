Chef paraense Thiago Castanho será o curador do Festival Amazônico de Gastronomia, em Belém

Arte

A Galeria Rose Maiorana abre hoje uma temporada especial de “Amazônia Líquida”, exposição da artista plástica Rose Maiorana em collab com o fotógrafo Tarso Sarraf, que apresenta intervenção de pintura sobre fotografia. A visitação poderá ser feita até o dia 22 de setembro. A galeria fica na Tv. Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém.

Dança

Seguem até domingo, dia 25, as apresentações dos espetáculos dentro da programação do Circuito Norte em Dança. Hoje (22) será o último dia no Teatro Margarida Schivazappa, em Belém. A partir de amanhã (23), os grupos de dança tomam conta do palco no Teatro Municipal de Ananindeua.

Festival

Neste sábado (24) e domingo (25), o Parque da Residência recebe o Festival Amazônico de Gastronomia, um evento gratuito e aberto a todas as idades. Participam da programação 14 chefs paraenses, 12 pequenos produtores locais, cervejarias, além de muita música, com Arraial do Pavulagem, Manoel Cordeiro, Baile do Mestre Cupijó e muito mais.

Espetáculo

A Companhia de Dança Ana Unger apresenta "Motirô", um espetáculo multimídia que será realizado neste sábado, dia 24, às 20h, no Anfiteatro da Orla de Icoaraci (Concha Acústica), em Belém. Com entrada franca, o espetáculo é uma verdadeira celebração da exuberância da natureza amazônica e um chamado à conscientização ambiental.

Exposição

A exposição "O sagrado Dissidente", que reúne 20 artistas do Pará e outras regiões do Brasil, pode ser vista até o dia 8 de setembro, no Museu de Arte de Belém- MABE. O projeto visual surgiu a partir do resultado da pesquisa de mestrado do performer Raphael Andrade denominada “Flores para Pietá”.

Casamento-I

(Foto: Blur Fotografia)

Pedro Bueno e Patrícia Ribeiro se casaram em uma belíssima cerimônia na Igreja de Santo Alexandre, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Casamento-II

(Foto: Blur Fotografia)

Os pais da noiva Flávia Calixto Oliveira e Manoel Leopoldo Goes Bezerra e os pais do noivo, Jessie Silveira Bueno de Azevedo e José Henrique Meirelles de Azevedo.

Wedding

(Foto: Divulgação)

Igor José santos e Ana Carla Wanzeler se casam nesta sexta-feira, dia 23, no Veneza Buffet e Eventos.

15 anos

(Foto: Ubirajara Bacelar)

Sofia Fernandes está na contagem regressiva para a festa de 15 anos, que acontece mês que vem, na capital paraense.

Gastronomia

(Foto: Laís Teixeiras)

O chef Thiago Castanho é o curador do Festival Amazônico de Gastronomia que acontece neste final de semana, no Parque da Residência, em Belém.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

A empresária Carla Lopes comemorou aniversário ontem (21) e celebrou a data em família ao lado das filhas e do marido Guto Lopes.