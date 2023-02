Cerveja Caribeña é lançada com Soft Open em Belém

A direção da Cerveja Caribeña recebeu convidados em um dos camarotes do Rainha das Rainhas, no Hangar, em Belém, durante o lançamento da garrafa de 600 puro malte. O soft open foi organizado por Meg Martins.O Buffet foi Di sapore e a decoração de Galeria Marmobraz e Miguel Maia. A Cerveja Caribenã é produzida com tecnologia e matéria-prima alemã e chega para conquistar o Brasil.