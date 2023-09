Casamentos, aniversário e bastidores da sociedade paraense

Casamento

Yasmin Nascimento e Rudá Ávila casaram em uma linda cerimônia no Mangal das Garças, em Belém. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos. (CasalMarques Fotografia)

Wedding

Dhiogo Costa e Natalia Cohen casaram em meio a paisagem deslumbrante da Ilha de Fernando de Noronha. A cerimônia foi na última terça-feira(12). (Santiago Salazar)

União

Os jornalistas Flávia Araújo e Edson Carvalho casaram em uma cerimônia realizada na Capela do Colégio Santo Antônio, em Belém. (2RCriativa)

Reconhecimento

O escritório de investimentos paraense GPX Investimentos, de Caio Carneiro, foi destaque nacional com diversos prêmios no Brazil Advisor Awards, realizado em São Paulo. (Divulgação)





Aniversário

O empresário Rui Lucas festejou aniversário no último final de semana, em Belém. Na foto, ele ao lado da esposa, Layse Santos. (Divulgação)

Comemoração

O advogado e administrador, irmãos gêmeos, Maycon e Marcel Pantoja festejaram idade nova ontem. A comemoração foi em família. (Divulgação)

Espetáculo

Belém é a primeira cidade do Brasil a receber o ato n°2 do projeto "Brasil sem Ponto Final", escrito e dirigido pelo dramaturgo e antropólogo Paulo Emílio Azevedo e coordenado por Zuza Zapata.Na capital paraense, as apresentações ocorrem nos dias 16 e 17 de setembro, às 10h, na Praça da República. Interpretado pela Cia Gente, do Rio se Janeiro, a cena traz o espetáculo "Fio do Meio/Vertigem", acrescido da oficina "Corpo-Memória"*.



Música

A banda marcial da Força Aérea Brasileira tem a frente o maestro Josiel Saldanha, músico da tradicional família Saldanha do musicista Joel Saldanha, de Curuçá. Josiel está nos preparativos para festa de 80 anos de existência da banda de música, a qual inclusive faz parte do Patrimônio Histórico e Cultural do Comando da Aeronáutica.



Círio Musical

A Equatorial Pará vai patrocinar o Círio Musical 2023, por meio da Lei Semear, do Governo do Estado. Neste ano, os shows ocorrerão de 8 a 21 de outubro, na Concha Acústica da Praça Santuário, a partir das 20h, com artistas locais e, também, do cenário nacional, como as bandas católicas Anjos de Resgate e Rosas de Saron.



Fashion

A Amazônia, sua cultura, encantos e peculiaridades serão inspirações para o "BLVD Moda e Arte", evento de moda do Boulevard Shopping com curadoria e produção de Paulo Borges, idealizador e diretor criativo do maior evento de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week (SPFW), que ocorrerá de 28 a 30 de setembro. O evento é gratuito.



San Gennaro

Nesta sexta-feira, 15, a AP realizará a sempre aguardada Festa de San Gennaro, evento que une a alta gastronomia italiana e muita diversão musical. A programação será no Boulevard AP (Sede Campestre) a partir das 18h.As atrações musicais do evento são o DJ Ivan Davis, a talentosa soprano Márcia Aliverti e o cantor Nelinho Brasil.