Uma belíssima cerimônia religiosa celebrou a união de Luís Afonso Rodrigues e Anette Maiorana Xerfan na Catedral Metropolitana de Belém. Os noivos receberam as bênçãos do Padre Ronaldo Menezes. A recepção foi na intimidade de amigos e familiares do casal. A organização do casamento foi da Tulle Assessoria de Eventos. A beleza da noiva foi do salão Junior Fiel RG.

Casamento de Luís Afonso Rodrigues e Anette Maiorana Xerfan Anette Xerfan Maiorana e Luís Afonso Rodrigues / Foto: A.Lisboa Fotografia O casal Anette e Luís Afonso / Foto: A.Lisboa Fotografia O noivo Luís Afonso Rodrigues ao lado dos pais João Paulo e Elza Rodrigues / Foto: A.Lisboa Fotografia O noivo Luís Afonso e a mãe Elza Rodrigues / Foto: A.Lisboa Fotografia Momento da saída dos noivos da cerimônia em Belém / Foto: A.Lisboa Fotografia Hugo, Antonio, Giordana,Leticia, Camila, Paula, Romulo Neto, Anette, Luís Afonso, Neto, Carolina, Pietro e Suzi / Foto: A.Lisboa Fotografia A noiva Anette Maiorana ao lado do irmão Antonio e dos primos Giordana, Romulo Neto, Carolina e Pietro Maiorana / Foto: A.Lisboa Fotografia A noiva Anette Maiorana acompanhada pelo pai José Xerfan Neto / Foto: A.Lisboa Fotografia A belíssima noiva Anette Maiorana Xerfan / Foto: A.Lisboa Fotografia A mãe da noiva, Roberta Maiorana e o esposo Duilio Montanarini / Foto: A.Lisboa Fotografia Antonio Maiorana, Leticia Porto Dias, Luís Afonso, Anette, Diogo e Daniela / Foto: A.Lisboa Fotografia