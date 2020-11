Cantora paraense Laís Cristo lança novo single 'Criado Mudo' nas plataformas digitais

Wedding

Nilce Silva e Thales Almeida escolheram o Mangal das Garças para as fotos do Pré Wedding. O casamento será no dia 29 de novembro, no Prime Hall. (s3a Fotografia)

Casamento

Fabricia Costa e Luiz Felipe casaram em linda cerimônia na capital paraense. (Bruno Menezes)

Famosos

Os ex-BBB´s Hadson Nery e Felipe Prior vão disputar no Jogo dos Famosos, dia 19 de dezembro, em Belém. (Christian Emanoel)

Ensaio

O ator João Lins foi clicado para o ensaio “Urbanos”, nas ruas da capital paraense. (Look1826)

Música

A cantora paraense Laís Cristo vai lançar esta semana o single “ Criado Mudo” em todas as plataformas digitais. A música exatla o samba brasileiro. (Divulgação)

Beleza

Victoria Branco foi a grande vencedora do Concurso Camiseta Molhada 2020. A grande final aconteceu no Clube Bancrévea, em Belém. (Divulgação)

Felicidade

A jornalista Clotilde Dantas (TV Liberal) se inspirou em clássicos da Disney para o ensaio de gravidez do filho Lucca. A lado dela, o marido Ilton Moreira. (Giselle Alves)

Voluntariado

A Rede Voluntária Vale está de cara nova, facilitando o acesso do usuário às informações e o cadastro de novos voluntários. No ar desde abril deste ano, a Rede Voluntária já mobilizou cerca de 190 ações para auxiliar as populações mais impactadas pela pandemia em todo o Brasil. 124 delas foram organizadas pelos comitês de voluntariado da Vale em mais de 60 municípios de sete estados: Pará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro

Cinema

Discutir o racismo através do audiovisual e valorizar a produção de cinema realizada por afro-brasileiros, sobretudo da Região Amazônica, são os objetivos do II Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus. O evento será on-line e ocorrerá entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro de 2020. Esta edição tem como grande homenageada, a diretora de cinema e atriz Rosilene Cordeiro.A programação inclui debates, premiação e exibição de filmes, tudo de forma virtual, pelo site www.todesplay.com.br e pelas redes sociais.

Webinário

O grupo de estudo e pesquisa Nós Mulheres (Pela Equidade de Gênero Étnico-racial) da UFPA realiza, pela primeira vez, o webinário “Amazônia Negra: imagens, narrativas e saberes em diálogo”, no formato virtual, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. O evento é voltado para pesquisadores, estudantes, ativistas e professores interessados em um debate crítico sobre a Amazônia e suas categorias sociais de gênero, raça, nacional/regional em trânsito na Améfrica Ladina e nas Guianas para outras cartografias, do Brasil e do mundo.

Mesa online

A Casa de Estudos Germânicos (CEG), da Universidade Federal do Pará (UFPA), realiza hoje (16), às 16h, a mesa online “Carolina Maria de Jesus e May Ayim: tradução e deslocamentos Brasil-Alemanha”, com as doutorandas e tradutoras Jess Oliveira e Raquel Alves, e mediação da professora Ivonete Sampaio. Elas se reúnem novamente no dia 23/11, em um exercício aberto de tradução com trechos das obras das autoras em estudo. Os eventos serão transmitidos pelo YouTube e Facebook da CEG e a participação é gratuita.

POUCAS & BOAS

- A cantora Fafá de Belém vai fazer um show no Reserva River Park, em Salinas, no dia 29 de novembro. Tudo transmitido ao vivo para o Brasil e Europa.

- Belém ganhou de volta o Solar da Beira, na Feira do Ver-O-Peso. O espaço agora conta com uma feira de artesanato no térreo e uma exposição de fotografias no segundo piso. Vale a pena visitar.

- Depois do sucesso das noites especiais Era Dourada e Aviú na Itália, Nathalie Furtado prepara novos eventos gastronômicos até o final do ano

- A nutricionista Jamile Khaled comemorou 15 anos de atendimento em Castanhal. Mesmo com a pandemia, a assistência aos pacientes foi mantida.

- A oncologista Paula Sampaio alerta que o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Só os exames e consultas preventivas podem assegurar o diagnóstico precoce. A conscientização faz parte da Campanha Novembro Azul.