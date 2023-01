Wedding

Rafaela e Matias escolheram a cidade turística de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, para o ensaio de pré-wedding. O casamento será este mês, em Belém. (Romulo Silva)

MUITOS LIKES

Show

A cantora Marisa Monte vai apresentar a turnê “Portas”, dia 22 de abril, no Hangar, em Belém. (Divulgação)

Internacional

A influenciadora digital paraense escolheu Paris para a virada do ano. O cenário da foto é a famosa rua Champs Elysées. (Divulgação)

Ano Novo

O cirurgião dentista Luan Queiroz curtiu a festa de réveillon na badalada praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. (Divulgação)

Sociedade

O casal Alexandre e Nádia Amaral, acompanhados do filho de Nadia, Lucas Sousa Penin, em recente evento social na capital paraense. (Divulgação)

Mister

Rick Marlon vai representar o Pará no concurso Mister Brasil 2023. Na foto, ele e o atual dono do título nacional, Guilherme Werner Wamzer. (Divulgação)

15 anos

Ana Beatriz Machado Duarte se prepara para a festa de 15 anos em Belém. O make up do book foi de Pedro Assis. (Luetillaestudio)

Premiados

Johab dos Reis Lima, da escola Carequinha, em Santarém, e Matheus de Sá Cruz Oliveira, da escola estadual Marechal Rondon, de Itaituba, foram premiados com o título de “aluno destaque”, na 2ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE 2022), uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e que conta com o apoio da Equatorial Pará.

Turismo

A jornalista e bacharel em direito, Benigna Soares, assumiu a Coordenação de Marketing da Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) de Altamira. A missão é divulgar o maior município do Brasil, terceiro maior do mundo, como o destino turístico prioritário na região do Xingu e da Transamazônica

Posse

No próximo dia 9 de janeiro, uma sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, as 10h, no Auditório Nathanael Farias Leitão, dará posse ao Corregedor-Geral e os Subcorregedores-Gerais do Ministério Público, e dos membros titulares e suplentes do Conselho Superior do Ministério Público.

Cidadania

Carlos Alberto Aguiar, de 27 anos, encerra o ano com muitos motivos para comemorar. Trabalhando como vendedor de paçoca desde 2020, ele teve a vida transformada ao ser contratado para atuar no setor de call center da Policlínica Metropolitana, localizada em Belém.

Cinema

O Cine Líbero Luxardo começa o ano novo relembrando as produções que marcaram o ano de 2022. A programação, que vai ser exibida de 03 a 18 de janeiro, conta com 14 filmes. “A pior pessoa do mundo”, “Crimes of the future”, “Drive my car” e “Licorice pizza” são alguns dos destaques da agenda deste mês.