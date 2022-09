Cantor Nattan se apresenta em Belém no Festival Vixe

Festival

Nattan (Divulgação)

O cantor Nattan, do sucesso “Tem Cabaré Essa Noite” será uma das atrações do Festival Vixe, dia 7 de outubro, no Espaço Náutico Marine Clube. Selo da Bis Entretenimento.

MUITOS LIKES

Casamento

Paulo Duarte e Raissa Chaves (Divulgação)

Paulo Duarte e Raissa Chaves celebraram a união em uma belíssima cerimônia na Igreja do Carmo, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

15 anos

Beatriz Bacelar (Divulgação)

Beatriz Bacelar comemorou 15 anos com linda festa na capital paraense. A beleza foi assinada pelo Salão Junior Fiel RG.

Internacional

Rubens Tofolo Jr. (Divulgação)

O endocrinologista paraense Rubens Tofolo Jr. está em Estocolmo, na Suécia, onde participa do maior evento sobre diabetes do mundo.

Formatura

Rodrigo Ferreira (Divulgação)

Rodrigo Ferreira, que já era Bacharel, comemorou a formatura no Curso de Licenciatura em Educação Física.

Moda

Eduarda Rodrigues (Rafael Castro)

Eduarda Rodrigues foi estrela de editorial de moda em famoso restaurante no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Clipe

Lívia Bezerra (Divulgação)

A cantora paraense Lívia Bezerra lançou o clipe da música “Deixou Saudades”. Natural de Tucumã, no sul do Pará, a artista tem quase 300 mil seguidores no Tik Tok.

Simpósio

Belém vai sediar nesta sexta, dia 23, o II Simpósio " O Panorama da Mediação Judicial e Extrajudicial nas áreas Cível e Empresarial". O evento vai reunir magistrados, advogados, empresários e gestores do Instituto de Mediação e Conciliação. O II Simpósio, que será realizado no Hotel Atrium Quinta das Pedras, está sendo promovido por Roberta Paraense, que é Mediadora Judicial do Tribunal de Justiça e CEO da RCS Multieventos.

Homenagem

O diretor do Grupo Líder, Osmar Corrêa Rodrigues será homenageado, no próximo domingo, dia 25, com a Medalha da Ordem do Mérito Coronel Fontoura. A solenidade de outorga acontecerá no Quartel do Comando de Missões Especiais da PM.

Música

Nesta sexta-feira, dia 23, às 18h, a Estação das Docas será palco do show de encerramento do Barkley Festival, um movimento sócio-cultural que leva conhecimento técnico e musical para alunos, músicos e professores. A atração será o saxofonista ucraniano Andrey Chmut, que fará uma apresentação gratuita na orla do complexo turístico.

Show

Flávio Venturini, um dos artistas mais respeitados da MPB, está de volta a Belém, para reviver canções eternizadas na carreira dele. Será neste sábado, dia 24 de setembro, no Salão de Eventos do Grêmio Português. O cantor mineiro traz o show "Girassol" para comemorar o aniversário de 155 anos do clube. A noite terá ainda pop rock contagiante do cantor Markinho Duran e a discotecagem do DJ Edu Couto.

Qualidade

A Adepará completou 20 anos este mês. A Agência é responsável pela qualidade dos produtos de origem animal e vegetal produzidos e consumidos no Estado. Sua atuação nos 144 municípios garante segurança alimentar aos paraenses.