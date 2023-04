Cantor José Augusto faz show em maio, no Hangar, em Belém; o selo é da Bis Entretenimento

MUITOS LIKES

Aniversário

Marina Tocantins festejou aniversário ontem, dia 26. A festa foi entre amigos em uma viagem pela Europa. (Divulgação)

Homenagem

O médico oncologista Luís Eduardo Werneck recebeu a medalha do Exército Brasileiro em reconhecimento ao trabalho na área de saúde da Região Norte. (Divulgação)

Humor

O humorista recifense, Flávio Andradde, conhecido como “Tabacudo” se apresenta no dia 14 de maio no Hangar, em Belém. (Divulgação)

Mineração

O advogado Caio Brilhante, presidente da Comissão de Assuntos Minerários da OAB-PA, está à frente da II Conferência de Mineração e Sustentabilidade, dia 18 de Maio, em Belém. (Divulgação)

Romantismo

O cantor José Augusto faz show no próximo dia 12 de maio, no Hangar, em Belém. O selo é da Bis Entretenimento (Divulgação)

Comemoração

Daniel Vianna Warwick comemorou idade nova com jantar em família, na capital paraense. Na foto, ele a esposa Adriana Warwick. (Divulgação)

Show

O cantor Jeff Moraes realiza nesta sexta-feira feira (28), às 19h, o show “Tambor e Beat”, no palco do Sesc Ver-o-Peso. Apesar dos dez anos de carreira, essa é a primeira vez que o cantor apresenta o trabalho autoral nesse espaço. Ao lado de Jeff no palco haverá a presença dos percussionistas Loba Rodrigues e Waldir Almeida, do violonista, Wendel Rayol, e do DJ Proefx.

Palestra

A jornalista e escritora paraense Sonia Zaghetto faz uma palestra online “Virginia Woolf, Mulheres e Literatura” hoje (27) ,às 19 horas, em promoção da Tagore Editora, sobre o relançamento em março passado do livro-ensaio “Um Quarto Só Para Si”, de Virginia Woolf, que recebeu organização e 150 notas explicativas de Sonia. Tudo grátis.

Peregrinação

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) segue com a agenda de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais. Nos próximos dias 28, 29 e 30 de abril, a Imagem estará em algumas paróquias de Belém, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, e na ilha de Cotijuba, que compõem a região de São João Batista.

Wine

Paulo Nasser e a sommelier Francisca Oliveira, da Boadega, entraram na onda do delivery, com uma infinidade de rótulos selecionados, nacionais e estrangeiros. Falando no assunto, uma pesquisa realizada pela Wine, clube de assinatura de vinhos, em parceria com a MindMiners, mostrou que vinho é a bebida preferida de 49% dos brasileiros.

Exposição

A exposição fotográfica “Eu Escolho A Terra” pode ser vista até o dia 21 de maio na Galeria de Arte do CCBEU, na Travessa Padre Eutíquio, em Belém. O horário é de segunda a sexta, das 14h às 18h. A exposição, que resultou de um concurso de fotografia, é uma parceria do CCBEU com a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos.