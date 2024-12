Cantor cametaense lança clipe sobre a lenda do Boto

Solidariedade

Na próxima quarta-feira, dia 11 de dezembro, o Grupo Liberal e a Fundação Hemopa realizam uma Campanha de Doação de Sangue, das 8h às 16h, no estacionamento do grupo de comunicação, na Avenida Rômulo Maiorana, 2473, no Marco, em Belém. Os primeiros doadores ainda ganham um brinde personalizado. Participe desse ato de solidariedade.

Especialização

O médico Cleyvison Farias participou em São Paulo do curso presencial de Transplante de Sobrancelhas, promovido pela Dra. Elaine Togoe Kunze, referência em Dermatologia Tricológica e pioneira na técnica Asiática de Transplante Capilar no Brasil. Uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências com grandes nomes da área.

Aluna Premiada

A jovem Lívia Guerreiro foi a grande vencedora do prêmio "Professor Dr. João Maradei", por ter sido a melhor aluna concluinte do curso de Medicina da UEPA. A premiação ocorreu no Hangar, no último dia 02, durante a colação de grau da turma, e foi entregue pelas médicas Gisele e Márcia Maradei.

Lazer

O Parque da Residência recebe o evento Circuito do Brincar, no próximo dia 29 de dezembro, com uma programação todinha voltada para adultos e crianças que queiram se conectar através de brincadeiras, contação de histórias e muitas bolhas gigantes de sabão. Quem convida é o Pedro Lindemayer, o Pedro Bolha, e muitos outros artistas!

Sucesso

O Grupo Engenho, uma das redes de restaurantes mais notáveis da região Norte do Brasil, foi destacado na Exame, em uma reportagem que aponta o sucesso empresarial da companhia e sua trajetória exemplar. Com unidades em Manaus e Belém, a rede de restaurantes atingiu um faturamento de R$ 63 milhões em 2024.

Casamento

Ana Carolina Pimentel e Flavio Correa se casaram em uma linda cerimônia na Catedral Metropolitana de Belém. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos (Casal Marques Fotografia)

Aniversário

A administradora Marcelle Oliveira comemorou aniversário ao lado de amigos e familiares na capital paraense (Divulgação)

Moda

A modelo Narumi Itai foi um dos destaques do desfile da segunda coleção do Polo de Moda Marajó, promovido pelo Sebrae/PA, no Complexo Na Bera, em Belém (Divulgação)

Balada

Os empresários da noite belenense Braga Neto, Benjamin Junior e Balda receberam o Joãozinho King, um dos reis da balada carioca (Divulgação)

Curso

A dermatologista Caroline Palheta fará, no dia 14 de dezembro, ministrará o curso de tratamento estético exclusivamente para médicos (Divulgação)

Música

O cantor cametaense Walder Wolf lançou o clipe do single "Deus da Noite" trazendo uma nova roupagem da famosa Lenda do Boto (Divulgação)