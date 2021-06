Wedding

Bruna Nunes e Victor Maues escolheram o litoral de Salinas para o ensaio de Pré-Wedding. O casamento será dia 20 de agosto, na Igreja da Sé. (S3a Fotografia)

Baile das Flores

Filha de Oscar Faciola Pessoa e Daniella Dias Matos, Maria Luiza, será uma das debutantes do Baile da Flores, da Assembléia Paraense. O evento on line será dia 30 de junho. (Luiz Marques)

Casamento

Sue Ann e Braulio Uchôa casaram em belíssima cerimônia na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A beleza da noiva foi do Salão Junior Fiel RG (Blur Fotografia)

Aniversário

Berna Rezende festejou 70 anos ao da família. Na foto ele a esposa Izabel e a filha Isabelle Rezende. Tudo com selo da Tulle Assessoria de Eventos. (Igor Marques)



Namorados

Pedro Bueno e Patricia Oliveira escolheram o K-Sushi para comemorar o Dia dos Namorados na capital paraense. (Divulgação)

Live Show

A Influenciadora Digital Rayana Corrêa e a cantora Manu Batidão nos bastidores de live que agitou a internet. (Divulgação)

Comemoração

Fransuely Rodrigues está comemorando 25 anos de sua rede de joalherias no Pará (Divulgação)

POUCAS & BOAS

Lançamento

“Cigana” é nome do mais novo trabalho da Banda Reggaetown. Em clima de romance, a faixa traz o ritmo do Love reggae, em um estilo de composição moderna, em uma atmosfera perfeita para os apaixonados. O single, que tem parceria com a cantora Lili Madalena, faz parte do novo álbum da banda que, em breve, será lançando nas plataformas digitais.

Livro

O ex-BBB Gil lançou o livro “Tem que Vigorar!”, o primeiro escrito pelo economista que conquistou milhões de fãs pelo Brasil afora. Na publicação, o muso do “tchaki-tchaki”, conta toda sua história, da infância difícil, em Pernambuco, até o sucesso no reality da Globo.

Solidariedade

A Prefeitura de Juruti fez a doação de mais de 1 mil cestas básicas para as famílias atingidas pela enchente do rio Amazonas. Também foi entregue madeira para que os ribeirinhos possam aumentar o nível das construções.

Drones

Belém vai sediar o I Torneio de Drone no Brasil, que vai acontecer no dia 19 de junho, das 8h às 13h, na fazenda do Colégio Paulista, na avenida Augusto Montenegro. O drone já vem sendo usado pela polícia para salvar vidas.

Parceria

Com a parceria do Ministério Público do Trabalho e da Escola Salesiana do Trabalho, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, do TRT8, lançou a campanha "Têm Criança precisando de Nós – parte 2". O objetivo é arrecadar equipamentos de uso tecnológico, como computadores novos ou usados; tablets; celulares, que serão doados para os alunos de escola pública.