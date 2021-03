Bruna Marquezine brilha cantando em nova campanha de famosa grife de roupas

galeria coluna A atriz Bruna Marquezine brilhou cantando em nova campanha de famosa grife de roupas. Tudo foi registrado em um videoclipe. (Foto: Divulgação) Thalles Sales participou de ensaio fotográfico que teve como cenário a orla da capital paraense. (Foto: Jhonny Saulo) O cantor paraense Pratagy lança na próxima sexta-feira(12) a música “Te Amo”. O clipe em animação foi criado pelo artista visual Gabriel Rolim. (Foto: Isabella Dias) A noiva Bárbara Depra teve beleza assinada pelo expert Junior Fiel. Ela casou com Carlos Eduardo, em cerimônia civil, na semana passada em Belém.(Foto: Divulgação) Gustavo Tavares, Mister Pará Tur Teen 2020, vai representar o Estado no Mister Brasil Tur Teen, no mês de maio, em Jericoacoara, no Ceará. (Foto: Divulgação) A modelo Nabila Barbosa foi estrela de editorial de moda em Juruti, no Oeste do Estado. (Foto: Lavinie Barbosa) Sofia Queiroz iniciou as comemorações da festa de 15 anos com missa na Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, em Belém. (Foto: GQ Studio)

NOTAS



Exposição

“Clarice 100 anos: mulher, vida e poesia” é o nome da exposição que homenageia o centenário da premiada escritora Clarice Lispector. Está aberta na Praça Central do Castanheira Shopping até 21 de março, período em que o público poderá realizar uma verdadeira viagem pela vida e obra da autora, nascida na Ucrânia, mas veio para o Brasil com a família aos 2 meses de idade. Clarice escreveu diversos romances tendo como protagonistas personagens femininas de todas as camadas sociais.

Teatro

O grupo TEIA - Teatro Experimental de Insurgências Amazônicas –, em coprodução com Wan Aleixo e Gabriel Tantacoisa lançou o curta-metragem “Alumiá”. O projeto, contemplado pelo edital Preamar, da Fundação Cultural do Pará, é um coletivo de artistas que reúne histórias sobre a cultura amazônica e seus personagens fictícios ou reais, nas linguagens teatral e audiovisual. Sua primeira montagem foi o aclamado espetáculo sobre a vida do Walter Bandeira em 2018: “Walter Bandeira – Sem Pecado e Sem Perdão” em Belém.

Dança

O Festival Mirai de Dança (FMD) tornou-se o primeiro evento totalmente voltado às danças urbanas no Pará, e nos dias 12, 13 e 14 de março realiza a sua quarta edição, em Belém. Com uma programação que une o virtual e o presencial, o evento conta com as aulas presenciais de Lucas Emanu (DF), Mare Rela (GO), Lucas Syuga (GO), Renan Mendes (PA), Ricky Lima (PA) e Madson Santos (PA), além da mostra competitiva de dança que acontecerá por vídeo.

Solidariedade

A ONG Arte Pela Vida, que há 25 anos faz ações em prol das pessoas vivendo com HIV AIDS no Pará, sempre por meios de shows, exposições e bazares, abriu a "Exposição Eco Sustentável", exposição e vendas de Bolsas Ecobags criadas pela marca Ná Figueredo e a artista e designer de moda Andréia Rezende, no qual toda a renda será revertida para compra de Matérial Escolar para as crianças que vivem com HIV AIDS atendidas pela ONG. A expo fica aberta ao público até o dia 30 de março.

POUCAS& BOAS

► O maestro paraense Daniel Lima, que atualmente reside nos Estados Unidos, fez a condução da prestigiada Baltimore Symphony Orchestra, uma das mais importantes daquele país.

► A exposição “Astros” faz uma homenagem as mulheres e pode ser vista até o dia 30 de março no Shopping Bosque Grão-Pará. Todas as fotografadas usam biojóias feitas pela designer Camilla Grello.

► Betânia Fidalgo, reitora da Universidade da Amazônia (Unama), é uma das homenageadas na exposição “Mulheres Empoderadas de Sucesso”, do Parque Shopping.

► Paola Electo vai marcar presença na concorrida feira de confeitaria Mara Cake Fair, em outubro, em São Paulo. Ela vai expor seus macarons franceses entre outras criações.

► O artista plástico Sérgio Neiva expõe suas telas no Maria Belém GastroBar, localizado no Pátio Belém . A exposição "O Homem e o Infinito" (Marinas) é gratuita e fica aberta até o final de abril.