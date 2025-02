Os blocos Kalango, Deixa Rolar, Axé pra Recordar e Amor de Carnaval agitaram as primeiras semanas do Pré-Carnaval de Belém. A maioria deles se concentrou no complexo Porto Folia.

Atrações como Ricardo Chaves, Leo Foguete, Olodum, Felipe Amorim e Netinho agitaram os foliões que não arredaram o pé nem na hora da chuva. Confira quem esteve por lá.

Blocos agitam Pré-Carnaval em Belém e contagiam foliões

Fotos: Anderson Gomes, Rafael Castro, Lucas Pimentel, Adriano Nascimento e Carmem Helena