Bloco Kalango abriu pré-carnaval de Belém com Ricardo Chaves e Chiclete com Banana

É LACRE!

Carnaval

Natasha de Paula, Camyla Brito, Daniella Luz, Camila Corrêa e Tays Kamel se divertiram no camarote do Bloco Kalango, em Belém. (Gui Sampaio)

MUITOS LIKES

Big Brother

O paulista Gabriel Mussi já despontou como galã do BBB22. Resta saber se ele será o vilão ou mocinho do reality show da Globo. Pelo menos já tem Anitta como fã. (Reprodução/Instagram)

15 anos

Gabriela Costa completa 15 anos e vai comemorar com festa ao lado de amigos e familiares nesta sexta-feira, dia 21, em Belém. (GQ Estúdio)

Diversão

Ana Karla Villanueva e filho Guilherme Villanueva curtiram o Bloco Kalango no pré-Carnaval de Belém. (Anderson Gomes)

Bloco

Carlinho Belo e a esposa Lorena ao lado do cantor Ricardo Chaves nos bastidores do show no Insano Marina Club na capital. (Divulgação)

Carnaval

A modelo e empresária Érika Macedo curtiu o show de Ricardo Chaves no pré-Carnaval de Belém, na Cidade Velha. (Gui Sampaio)

Badalação

A digital influencer Gabrielle Santiago e o empresário Daniel Menezes foram conferir o show do Chiclete com Banana no Bloco Kalango, em Belém. (Anderson Gomes)

Posse

A nova diretoria da OAB-PA tomou posse em cerimônia no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. Para o triênio 2022-2024, Eduardo Imbiriba será o presidente. Os demais diretores são: Luciana Gluck Paul (vice-presidente), Afonso Lobato (secretário-geral), Claudiovany Teixeira (secretária-geral adjunta e corregedora), André Serrão (diretor-tesoureiro) e Lorena Napoleão (diretora-tesoureira adjunta).

Aniversário

A jornalista paraense Isa Arnour celebra em família mais um ano de vida nesta quinta-feira (20). Ela reside atualmente em Portugal para finalizar o mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, no Porto.

Revitalização

O Governo do Pará, por meio da Secult, entregou para a população o Museu de Arte Sacra revitalizado, com abertura da exposição “Belém periférica: Sonora e Noturna”. O MAS recebeu intervenções para reconstituição da pintura das fachadas, reparos no telhado, a remoção de infiltrações, goteiras, desentupimento das calhas e outros.

Religiosidade

Até o próximo dia 20 de janeiro, dia do santo padroeiro da comunidade, uma vasta programação religiosa e cultural está acontecendo na Paróquia de São Sebastião, no bairro da Sacramenta, em Belém. Hoje haverá uma procissão seguida de missa. A noite vai ter Arraial na área externa da paróquia, com show musical e venda de comidas.

Exposição

A exposição “Rota dos Palacetes” está disponível para visitação no Palacete Bolonha, no bairro de Nazaré, em Belém. O público poderá apreciá-la durante as visitas guiadas, que ocorrem às terças e quintas-feiras. As visitas ocorrem por agendamento, que pode ser feito via WhatsApp por meio do número (91) 98417-5894.