Bastidores dos famosos no Círio, noivado e conquistas na sociedade paraense

Livro

O jornalista e compositor Abílio Dantas lança no dia 21 de outubro, em Belém, o livro "Fogo de Rua" pela Editora Folheando. A obra reúne 40 poemas do autor. (Carmem Helena)

Celebridade

O ator Paulo Vieira esteve no lounge do Grupo Liberal durante a Trasladação no Círio 2023. Na foto, ele com a Vice-Presidente Rosângela Maiorana e Fernando Coimbra.(Bruno Menezes)

Noivado

O executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana Junior, ficou noivo de Isadora Bitar Rettelbusch. Na foto, eles em recente viagem para Milão, na Itália. (Divulgação)

Devoção

A cantora Gretchen e o marido Esdras de Souza prestigiaram o camarote do Grupo Liberal no Círio. Na foto, eles com a Diretora Comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. (Gabriel Oliveira)

Círio

O reitor do Fibra, professor Vicente Noranha, assistiu à passagem da santa no camarote da TV Liberal, no Círio 2023. (Gabriel Oliveira)

Prestígio

O executivo de afiliadas da TV Globo, Bruno Branco, participou pela primeira vez do Círio de Nazaré. Na foto, ele com Valéria Maiorana Bitar, no camarote do Grupo Liberal. (Bruno Menezes)

Casamento

Rogério Neves e Tomaz Setúbal casaram em uma linda cerimônia Lelys Jardim, em Belém. A festa foi entre amigos e familiares. (Ewerton Batista)

Lazer

O Boticário abraça a cultura paraense na campanha “Pará, o Amor Flui Aqui”. Uma das ações foi a revitalização dos seis pedalinhos do Ver-O-Rio, em Belém.Eles foram estampados com trabalhos das artistas locais Renata Segtowick, Thay Petit e Julia Leão. Nos dias 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 23 de outubro, sempre das 17h às 23h, o passeio será gratuito com até três pessoas nos pedalinhos.

Parceria

O Instituto de Educação Tecnológico Avançado da Amazônia fechou uma parceria com a Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Estado do Pará. Ambos planejam um intercâmbio para agregar valor em conhecimento, formação e eventos. Tudo isso direcionado a médicos residentes e acadêmicos da área de medicina.

Basquete

Tricampeão brasileiro, bicampeão Pan-americano e atleta da Seleção Brasileira de Basquete por mais de 15 anos, Guilherme Giovannoni estará em Belém nos dias 14 e 15 de outubro para ministrar clínica sobre a modalidade para os associados da AP. A programação será no Ginásio Poliesportivo (Sede Campestre), voltada para sócios com idade a partir de 11 anos.

Dança

Circulando por todas as regiões do país, o Festival Dança em Trânsito chega à Belém e à Ilha do Combu nesta sexta e sábado, dias 13 e 14 de outubro. O esloveno Zigan Krajncan apresenta seu solo de dança "Fusion With Myself" na ilha.

Música

A cantora paraense Jheni Cohen lança nesta sexta-feira, dia 13, o single "Foi um prazer", que faz parte do EP de 4 faixas, “Solo”, que está sendo produzido por Reiner e Pratagy do selo paraense Caquí. A canção traz sonoridades brasileiras aliadas ao gênero indie pop.